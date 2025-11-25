Los ingresos de los comercios al por menor registraron un mínimo retroceso mensual del 0.04% en septiembre, destacando la caída en la venta de abarrotes y tiendas departamentales.

Las ventas al menudeo en México observaron un estancamiento en septiembre pasado, revirtiendo la tendencia de meses anteriores, según revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos por suministro de bienes y servicios de los comercios al por menor mostraron un retroceso mensual de apenas 0.04% en septiembre, después de haber registrado un avance del 0.5% en el mes de agosto.

El retroceso en los ingresos fue mínimo, pero afectó a dos de los nueve grandes grupos que comprenden las ventas minoristas al cierre del tercer trimestre del año. De manera desglosada, las grandes categorías cuyas ventas registraron las principales disminuciones fueron el sector de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que reportó una baja mensual del 0.8%. Asimismo, las tiendas de autoservicio y departamentales observaron un retroceso del $0.6\%$ en sus ingresos durante septiembre.

Analizando las 22 actividades que componen las ventas minoristas, un total de ocho reportaron retrocesos. Entre las caídas más destacadas se encuentran las tiendas departamentales, con una baja mensual del 5.8%, el mobiliario y equipo de cómputo y teléfonos, que cayó -3.0%, y abarrotes y alimentos, con un decremento del -1.5%.

En contraparte, las actividades que observaron las mayores alzas en sus ventas fueron impulsadas por las ventas a través de internet, televisión y catálogos, rubro que registró un incremento mensual del 4.1%.

También destacaron los sectores de textiles, bisutería, accesorios de vestido y calzado, con un avance del 3.0%, y los artículos de papelería, esparcimiento y uso personal, que subieron 2.3%.

En específico, la venta de artículos usados repuntó un 10.9%. Por entidades, la mayoría del país registró avances en sus ventas al menudeo durante septiembre, con 30 de las 32 que integran el territorio nacional reportando aumentos. Destacaron los estados de Guerrero, con un aumento mensual del 1.1%, San Luis Potosí, con 0.9%, y Colima, con 0.8%.

Las entidades que reportaron las mayores bajas fueron Querétaro, con un retroceso del 0.4%, y Oaxaca, con una disminución del -0.1%.Al cierre del noveno mes de 2025, y al medir la tasa anual con datos desestacionalizados, el comercio al por menor mostró un crecimiento en rubros clave: los ingresos totales lograron crecer un 2.4%, el personal ocupado aumentó un 1.1%, y las remuneraciones medias reales subieron un 4.4%.