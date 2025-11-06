Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, afirmó que tras las gestiones con USDA/ACES y el respaldo estatal se proyecta reanudar exportaciones en enero; preparan expansión de la cuarentenaria de Agua Prieta para evitar cuellos de botella.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) prevé que la reapertura de la frontera para exportación de ganado en pie ocurra en enero, tras señales “favorables” de USDA y ACES y una revisión programada en diciembre a las cuarentenarias, informó Juan Ochoa Valenzuela en entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

— Sonora cerró el último ciclo con 200 mil cabezas exportadas (promedio histórico 300–350 mil), dejando un rezago estimado de 100–150 mil animales.

— La venta al mercado nacional contuvo el impacto, pero con un precio hasta 40% menor respecto al de EU, lo que redujo ingresos del sector.

— En anteriores reaperturas, Nogales no fue autorizada por autoridades de EU; operar solo con Agua Prieta provocó cuellos de botella de 1,000–1,500 cabezas/día frente a inventarios rezagados.

Mitigar el cuello de botella



— Con aval del Gobierno de Sonora, la UGRS ampliará la cuarentenaria de Agua Prieta para alcanzar 3,000 cabezas/día y mitigar el cuello de botella cuando se reactive el cruce.

— La revisión de USDA/ACES se espera en las primeras dos semanas de diciembre; por ahora solo se contempla Agua Prieta (Nogales sigue fuera del plan de revisión).

— Productores y autoridad estatal ajustan capacidad operativa y logística para un reinicio “ordenado” del flujo exportador.





La frontera ha tenido cierres y reaperturas intermitentes desde noviembre de 2024. En EU, la presión de la industria cárnica para priorizar el ganado en pie mexicano por encima de importaciones de carne de terceros países abonó a un cambio de tono en la interlocución bilateral, señaló Ochoa.

Sonora solo exporta ganado nacido y criado en el estado, por lo que el rezago actual podría elevar el volumen disponible a ≈300 mil cabezas al reinicio del ciclo.



