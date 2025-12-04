La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene las tarifas vigentes hasta el cierre del año; expertos recomiendan renovar o solicitar el documento ahora para eludir el ajuste inflacionario que se aplica anualmente en enero.

La planificación de viajes internacionales para los próximos años requiere una gestión administrativa oportuna, especialmente en lo referente a la documentación oficial. Tramitar el pasaporte mexicano antes de que concluya el 2025 representa una estrategia financiera inteligente para los ciudadanos.

Históricamente, los costos de este documento experimentan un incremento al inicio de cada ejercicio fiscal, y las proyecciones indican que el 2026 mantendrá esta tendencia alcista.

Aprovechar las tarifas vigentes permite un ahorro directo en el presupuesto familiar y evita contratiempos de última hora. Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene los precios oficiales establecidos para el año en curso. El pasaporte con vigencia de 3 años tiene un costo de 1,730 pesos, mientras que el documento válido por 6 años se expide por 2,350 pesos.

Para aquellos usuarios que requieren una vigencia prolongada, la opción de 10 años se encuentra disponible por un monto de 4,120 pesos. Es fundamental considerar que estos precios son los únicos autorizados hasta el 31 de diciembre, momento tras el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suele actualizar los tabuladores conforme a la inflación.

Descuentos aplicables

Existen beneficios fiscales específicos para grupos vulnerables. Las personas mayores de 60 años, aquellos con alguna discapacidad comprobable y los trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden acceder a un descuento del 50% sobre el costo total. Con este beneficio, el pasaporte de 3 años se reduce a 865 pesos, el de 6 años a 1,175 pesos y el de 10 años a 2,060 pesos.

El pasaporte mexicano funge no solo como una herramienta indispensable para el tránsito internacional, sino también como un documento oficial que acredita la identidad y nacionalidad del portador. Además, garantiza el acceso a la asistencia consular en caso de emergencias fuera del territorio nacional, constituyendo un elemento esencial de seguridad para el viajero.

Desde el 20 de febrero de 2025, la SRE implementó un esquema de simplificación administrativa. Este cambio agiliza el proceso y reduce la carga burocrática para los solicitantes. Los requisitos básicos para el trámite de primera vez incluyen el formato de solicitud, el comprobante de pago de derechos y una identificación oficial vigente.

En el caso de las renovaciones, el proceso exige únicamente el formato de solicitud, el comprobante de pago y la presentación del pasaporte anterior. Para los trámites que involucran a menores de edad, se requiere la comparecencia de ambos padres o tutores con sus respectivas identificaciones, la presencia del menor y los formatos de autorización correspondientes.

Citas rápidas

Si el solicitante no puede acreditar su nacionalidad mediante las bases de datos digitales, la autoridad solicitará documentos probatorios adicionales, tales como el acta de nacimiento, el certificado de nacionalidad o la carta de naturalización. La modernización del sistema busca reducir los tiempos de espera en las delegaciones.

Para agendar una cita, la SRE dispone de tres canales oficiales. Los usuarios pueden programar su asistencia vía telefónica llamando al 55 893 (24827), con atención de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. También es posible realizar el registro por internet a través del portal citas.sre.gob.mx, donde se selecciona la oficina y el horario de preferencia.

Una tercera vía es el uso de la aplicación WhatsApp. Al enviar la palabra “Hola” al número (+52) 55893-24827, un asistente virtual guía al usuario paso a paso. En cualquiera de las modalidades, el sistema genera un correo electrónico con la confirmación y la hoja de ayuda para realizar el pago exclusivamente en ventanillas bancarias autorizadas. Asegurar el documento antes del cambio de año garantiza la tarifa actual.