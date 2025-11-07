El estudio Moda Online México 2025 muestra cómo las redes sociales influyen en las compras de moda en México.

Las redes sociales dejaron de ser sólo espacios de inspiración y se convirtieron en canales de compra directa. De acuerdo con el estudio Moda Online México 2025, elaborado por la consultora Elogia, 45% de los consumidores ya adquiere ropa, calzado o accesorios dentro de plataformas como TikTok Shop e Instagram Shopping.

Según la firma, la Generación Z lidera esta transformación donde 52% de sus integrantes utiliza TikTok Shop para comprar artículos de moda.

¿Cómo impactan las redes sociales en el comercio electrónico de moda?

La consultora resaltó que este comportamiento está cambiando la forma de descubrir y adquirir productos, consolidando el social commerce como una de las tendencias más relevantes del comercio electrónico en México.

México, segundo país con más participación en comercio electrónico en AL

El estudio ubica a México como el segundo país con mayor participación en comercio electrónico en América Latina, con una cuota de 26%, solo detrás de Brasil, que alcanza 29%. En promedio, el consumidor mexicano compra en 6.6 categorías digitales, y la moda se mantiene como la más popular, con 74% de los internautas adquiriendo prendas o accesorios por internet.

Aunque la categoría conserva su liderazgo, el gasto promedio por compra bajó a mil 470 pesos desde los mil 693 del año anterior.

Los Millennials siguen siendo el grupo con mayor poder adquisitivo, con un gasto promedio de mil 618 pesos, seguidos de la Generación Z, con mil 440 pesos.

Aun así, detalló, la frecuencia de compra se mantiene en 1.6 veces al mes, lo que muestra un consumidor más activo, pero con montos más moderados.

Redes sociales y comercio electrónico de moda en México

Las redes sociales se consolidan como el principal canal para descubrir nuevas marcas de moda, con 84% de los usuarios que las utiliza para ese fin, por encima de los marketplaces, con 57%.

TikTok, Instagram y Facebook dominan el interés, sobre todo entre los más jóvenes, mientras un 94% de la Generación Z recurre a ellas para inspirarse o encontrar marcas emergentes.

¿Qué factores influyen en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos?

En TikTok, 79% de los usuarios busca recomendaciones de outfits, 70% sigue tendencias y 37% ha comprado algún artículo visto en la plataforma.

"Vemos cómo la compra se atomiza. Un 45% prefiere tiendas físico-digitales y un 35% marketplaces. Las marcas deben estar donde el consumidor decide", explicó la directora de servicio al cliente para América Latina de Elogia, Daniela Santiago.

Mercado Libre y Amazon se mantienen como los líderes del comercio electrónico de moda, con 44% y 43% de las compras recientes, respectivamente. Liverpool y Shein se posicionan entre las tiendas más populares, con 17% y 16% de preferencia.

Entre las marcas nacionales, Cuidado con el Perro encabeza los rankings de notoriedad, compra reciente y preferencia, seguida de H&M, Levi’s y Zara.

Los principales factores de decisión siguen siendo los precios atractivos, con 41%, las ofertas, con 34%, y la calidad de los productos, con 33%.

Sin embargo, el estudio muestra un cambio en los valores del consumidor: 66% prefiere marcas con prácticas éticas y 63% valora la transparencia en la producción.