El secretario de Hacienda, Roberto Carlos Hernández Cordero, detalló que el proyecto de presupuesto 2026 para Sonora asciende a 92 mil millones de pesos, se financiará sin crear nuevos impuestos.

El secretario de Hacienda de Sonora, Roberto Carlos Hernández Cordero, informó que el proyecto de presupuesto estatal para 2026 asciende a 92 mil millones de pesos, monto que se financiará principalmente con participaciones federales y una recaudación propia estimada en 12 mil millones, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas existentes, y que destina 4 mil millones a obra pública y un incremento histórico al programa de becas, según expuso en entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

Hernández Cordero subrayó que la meta de 92 mil millones de pesos “se va a recaudar sobre todo con eficiencia de carácter administrativo”, descartando incrementos tributarios.

“No va a haber un aumento de impuestos, no va a haber creación de impuestos, los derechos únicamente crecen conforme inflación, como siempre ha marcado la ley”, explicó.

Detalló que derechos como placas y licencias tendrán el ajuste inflacionario que marca la norma, “en términos netamente inflacionarios”, como ocurre cada año.

Aportación empresarial del 1% se mantiene para seguridad

El funcionario aclaró que el incremento aplicado el año pasado al llamado impuesto sobre nómina no fue un alza directa a la tasa, sino “una contribución adicional” de 1% sobre la misma base para empresas con 100 o más trabajadores.

“No fue un incremento propiamente del denominado impuesto sobre nómina, sino que es una contribución adicional que equivale al 1% adicional tomando como base este impuesto… fue una propuesta del sector empresarial para obtener fondos para temas de seguridad y competitividad”, dijo.

Comentó que con esos recursos se constituyó un fideicomiso donde participan gobierno y sector privado para definir prioridades en materia de seguridad y financiar proyectos específicos.

Para el ejercicio fiscal 2026, se prevé que continúe este fondo y se mantenga la contribución adicional de 1% para empresas con 100 o más empleados.

Doce mil millones de ingresos propios; el resto, federales

El secretario indicó que de los 92 mil millones de pesos, alrededor de 12 mil millones corresponden a ingresos estatales:

“De ingresos estatales estamos proyectando que sean alrededor de 12 mil millones de pesos de los 92 mil. Lo demás básicamente son participaciones y aportaciones federales, convenios, transferencias y asignaciones”.

Recordó que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la mayor parte de los grandes impuestos (IVA, ISR, IEPS) se recauda desde la Federación y luego se redistribuye a las entidades, lo que explica el peso de los recursos federales en el presupuesto estatal.

Sobre el comportamiento de esos envíos, afirmó que 2025 ha sido un buen año:

“Han llegado a la meta. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en el SAT. La Secretaría de Hacienda federal ha hecho un excelente trabajo en recaudación y ha enviado puntualmente e íntegramente todas las proyecciones de ingreso que habían hecho”.

Cuatro mil millones para obra pública: el monto más alto de la administración

Al desglosar el uso de los recursos, Hernández Cordero reconoció que el gasto operativo (sueldos de maestros, policías, personal de salud y estructura estatal) absorbe buena parte del presupuesto, pero destacó que se logró construir un margen relevante para inversión.

Yo te podría decir que hemos encontrado espacio para financiar obra pública por 4 mil millones de pesos. Es el recurso más importante, es el más grande que ha habido a lo largo de la administración, incluso superior a administraciones anteriores



Con ese monto, calculó que se podrán realizar más de 500 acciones de obra en los 72 municipios del estado, orientadas a mejorar infraestructura local.

Aclaró que, además de esos 4 mil millones incluidos en el presupuesto estatal, existen proyectos que la Federación ejecuta de manera directa en Sonora —a través de instituciones como IMSS, ISSSTE y Conagua— y que no aparecen reflejados en las cifras del estado.

Apuesta social: más becas, uniformes y útiles escolares

El titular de Hacienda destacó el crecimiento del programa de becas estatales como uno de los rubros con mayor incremento:

En 2025 el fondo de becas fue de 830 millones de pesos

de pesos Para 2026 se proyecta que alcance mil millones, es decir, un aumento de 170 millones

“En 2021 cuando comenzó la administración, este fondo de becas no llegaba ni a los 30 millones de pesos. Estamos pasando de 30 millones a mil millones en cinco años. Yo creo que eso es algo muy importante de destacar”.

Además, mencionó:

Un programa de uniformes escolares con 300 millones de pesos

con de pesos Un programa de útiles escolares

Un incremento en el fideicomiso de seguridad financiado con la contribución adicional sobre nómina, con una recaudación esperada de 968 millones de pesos

En términos generales, afirmó que el presupuesto está confeccionado con una “política social muy importante” y con austeridad en el gasto de operación, para privilegiar que los recursos se destinen a necesidades sociales.

Protección civil: aumento cercano al 50%

Hernández Cordero recordó que, como ya había adelantado el gobernador, el rubro de protección civil tendrá un incremento “muy importante, prácticamente del 50%” respecto al año anterior.

El aumento acompaña un replanteamiento del sistema estatal y municipal de protección civil, con el objetivo de fortalecer capacidades de respuesta ante emergencias y desastres.

Deuda: crédito por 1,500 millones y meta de reducir el saldo real

Sobre el tema de endeudamiento, el secretario informó que el proyecto contempla contratar financiamiento de largo plazo por mil 500 millones de pesos para infraestructura.

Apuntó que la situación financiera de la entidad es mejor que en 2021, cuando inició la administración:

El estado tiene hoy una calificación como emisor en niveles de “A” por tres calificadoras internacionales

La deuda reestructurada se encuentra en nivel “AAA” con perspectiva estable

Se han realizado amortizaciones y se han obtenido mejores tasas de interés

“En términos reales, al día de hoy y con proyecciones a 2027, se va a entregar una deuda menor que la que se recibió en 2021”, afirmó.

Señaló que la deuda total podría rondar los 23 mil millones de pesos en términos nominales, pero en términos reales se proyecta entregar entre 16 mil y 19 mil millones al cierre de la administración.

Sobre el calendario, explicó que esperan que el Congreso autorice el financiamiento en las próximas semanas, dentro de la discusión presupuestal. Posteriormente, el gobierno estatal licitará entre instituciones financieras para conseguir la tasa más baja y se estima ejercer el crédito entre el primer y segundo trimestre de 2026.