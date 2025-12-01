El Servicio de Administración Tributaria liberó la herramienta digital para que las empresas revisen anticipadamente su información fiscal acumulada, permitiendo detectar y corregir inconsistencias antes de los vencimientos oficiales en 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el acceso al simulador para la Declaración Anual 2025 desde el inicio de diciembre. Esta herramienta digital se dirige específicamente a las personas morales y se encuentra disponible previo a los plazos oficiales de cumplimiento.

La plataforma permite a las empresas revisar la información fiscal acumulada durante el ejercicio que concluye este año. El objetivo de la autoridad fiscal consiste en que las sociedades se preparen con antelación para cumplir con sus obligaciones, evitando errores y facilitando el proceso administrativo de la declaración formal.

Los contribuyentes que integran el Régimen General o el Régimen Simplificado de Confianza pueden utilizar el simulador para visualizar los datos reportados a lo largo del ciclo. El sistema consolida información precargada sobre pagos, retenciones y otros conceptos relevantes registrados en la base de datos del SAT.

La autoridad resalta que la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 deberá presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, el calendario oficial establece fechas límite específicas que varían según la naturaleza jurídica del contribuyente.

Plazos oficiales



Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación tienen como fecha límite el 19 de enero de 2026. Por su parte, las personas morales sin fines de lucro deben cumplir con la obligación a más tardar el 16 de febrero de 2026. El resto de las personas morales sujetas a la normativa estándar dispone hasta el 31 de marzo de 2026.

El comunicado emitido por el SAT este 1 de diciembre aclara que el simulador agiliza la revisión previa de los datos. Esta función permite a los contribuyentes corregir posibles inconsistencias mediante declaraciones complementarias antes de realizar la presentación definitiva.

Al consultar la herramienta, las empresas encuentran diversos rubros integrados automáticamente. Entre la información que aparece de forma predeterminada destacan los pagos provisionales realizados y pagados durante el ejercicio 2025, así como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) entregada en el año.

También se visualizan las retenciones efectivamente depositadas por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) en sueldos y salarios. El sistema incluye los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Información automática



Otros elementos visibles en la plataforma son las pérdidas fiscales, los pagos realizados al extranjero, los dividendos y los subsidios para el empleo provenientes de ejercicios anteriores. El SAT enfatiza que, si se detecta la necesidad de ajustar ingresos, la actualización de datos en el sistema refleja los cambios en un plazo de 24 a 48 horas tras presentar la declaración complementaria.

Para enviar la declaración anual, resulta indispensable contar con la e.firma vigente. Asimismo, el contribuyente debe tener acceso a un servicio de banca electrónica para habilitar la transferencia de fondos en caso de que el cálculo fiscal determine un saldo a cargo.

Aunque el simulador se enfoca en personas morales, el SAT reiteró los criterios para los gastos deducibles aplicables a personas físicas. Para que un gasto sea válido, debe estar respaldado por una factura electrónica y haber sido pagado mediante métodos rastreables como transferencias, tarjetas bancarias o cheques nominativos.

Deducibles personales



Los conceptos que pueden deducirse incluyen gastos médicos, hospitalarios y funerarios. También se aceptan donativos y primas de seguros de gastos médicos mayores. La lista contempla colegiaturas, transporte escolar obligatorio e intereses reales de créditos hipotecarios.

Finalmente, las aportaciones voluntarias para el retiro y el ahorro complementario forman parte de las deducciones autorizadas. La disponibilidad del simulador marca el inicio de la etapa de preparación para el cierre fiscal 2025, instando a los contribuyentes a verificar su situación tributaria con anticipación.