El fisco detalló a la Cámara de Comercio de EU los estímulos en Polos de Desarrollo y los criterios recientes de auditoría para combatir evasión y contrabando, con la meta de dar certidumbre y piso parejo a la inversión.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) expuso ante integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USCC) los beneficios fiscales vinculados al Plan México del Gobierno federal, así como los nuevos criterios para auditorías publicados recientemente.

De acuerdo con el organismo, los estímulos se enfocan en proyectos nacionales —en particular, los Polos de Desarrollo para el Bienestar— con el objetivo de atraer inversión y generar certidumbre.

Sobre las auditorías, el SAT subrayó que se trata de revisiones focalizadas para detectar prácticas de evasión y contrabando y desarticular planeaciones que deriven en defraudación fiscal.

La autoridad hacendaria añadió que, desde 2021, publica de manera bianual las tasas efectivas de ISR para grandes contribuyentes, como buena práctica de transparencia para los sectores clave de la economía.

En paralelo, afirmó, se mantiene un rol facilitador mediante atención simplificada, ayuda y orientación para impulsar el cumplimiento voluntario.

El SAT aseguró que estas acciones consolidan un sistema tributario más justo y equitativo, brindan certeza jurídica y establecen piso parejo para favorecer la inversión.