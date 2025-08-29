El SAT informó que los pagos por colegiaturas y transporte escolar podrán deducirse en la declaración anual, siempre que se cumplan ciertos requisitos y límites por nivel educativo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que durante el ciclo escolar 2025 los pagos por colegiaturas y transporte escolar pueden deducirse en la declaración anual de personas físicas.

La autoridad explicó que el beneficio aplica cuando los gastos se realizan en favor de familiares directos y estos no perciban ingresos mayores a 41,273 pesos anuales, equivalente a la UMA vigente.

Límites de deducción por nivel educativo

El SAT precisó que los topes máximos deducibles al año por estudiante son:

Preescolar: hasta 14,200 pesos

Primaria: hasta 12,900 pesos

Secundaria: hasta 19,900 pesos

Profesional técnico: hasta 17,100 pesos

Bachillerato o equivalente: hasta 24,500 pesos

En el caso del transporte escolar, si está incluido en la colegiatura, debe separarse en la factura para hacer válida la deducción.

Requisitos para validar la deducción

Para que los pagos sean reconocidos, el SAT subrayó que:

El pago debe hacerse con tarjeta de débito , crédito, servicios, cheque o transferencia electrónica.

, crédito, servicios, cheque o transferencia electrónica. La institución educativa debe contar con reconocimiento de validez oficial.

debe contar con reconocimiento de validez oficial. Las facturas deben incluir nombre y CURP del alumno, nivel escolar, clave de validez oficial y el uso de CFDI “Pagos por servicios educativos”.

No son deducibles conceptos como inscripción, reinscripción, becas ni apoyos económicos.

Canales de orientación

El SAT invitó a las familias a revisar a detalle los comprobantes fiscales y puso a disposición sus canales oficiales:

MarcaSAT: 55 627 22 728

Chat en línea: chat.sat.gob.mx

OrientaSAT: portal.sat.gob.mx

El organismo aseguró que la medida busca apoyar la economía de los hogares y garantizar el acceso a beneficios fiscales en este regreso a clases.