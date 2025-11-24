Medios internacionales reportan que Spotify aplicará un nuevo ajuste en Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, presionada por discográficas y el avance del contenido en video.

Spotify prepara un nuevo aumento en el costo de sus suscripciones en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un reporte publicado este lunes por el Financial Times.

El medio británico, que cita fuentes cercanas a la compañía, señaló que este ajuste sería el primero aplicado en el mercado estadounidense desde junio de 2024, cuando la plataforma impulsó un alza generalizada de precios.

El posible incremento ocurriría meses después de los ajustes globales anunciados en agosto pasado, que elevaron el costo del plan individual de 10.99 a 11.99 euros en regiones de Sudasia, Medio Oriente, África, Europa, América Latina y Asia-Pacífico.

Durante 2025, Spotify ya había incrementado sus tarifas en más de 150 mercados como parte de una estrategia para reforzar sus ingresos y sostener su crecimiento en un entorno de mayor competencia. Actualmente, el plan Premium Individual en Estados Unidos tiene un precio de 11.99 dólares al mes, cifra que supera el costo de Apple Music, que se mantiene en 10.99 dólares.

El reporte apunta a que la presión de las principales discográficas influye directamente en el nuevo ajuste, al considerar que los servicios de música por streaming no han actualizado sus tarifas al ritmo de la inflación y se mantienen por debajo de plataformas como Netflix.

David Israelite, presidente y CEO de la National Music Publishers Association (NMPA), ha reiterado que estos servicios deben elevar sus precios para garantizar una compensación justa para artistas, compositores y titulares de derechos.

Con el acuerdo más reciente del Copyright Royalty Board, las regalías mecánicas aumentarán gradualmente de 15.1 por ciento de los ingresos en 2023 a 15.35 por ciento en 2027. Sin embargo, expertos citados por el Financial Times advierten que este ajuste solo tendrá impacto real si el monto total recaudado por suscripciones continúa creciendo.

El informe también señala que el aumento coincidiría con el despliegue de una estrategia de contenido en video dentro de Spotify para competir directamente con YouTube, cuya presencia en televisores y el impulso de los videopodcasts han fortalecido su dominio durante 2025. La plataforma sueca busca que su apuesta audiovisual incremente el tiempo de uso y mejore sus ingresos en el mercado estadounidense.

Hasta este lunes, Spotify no ha confirmado la información, pero se espera que en próximos días se pueda advertir a los suscriptores de un aumento de costo.