Tras cinco años de no ser parte de El Buen Fin, Walmart de México se sumará a esta campaña de descuentos en la edición 2025, adelantó la Secretaría de Economía.

Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de competitividad y competencia de la Secretaría de Economía, reveló que la cadena minorista más grande del País ya recibió la invitación para formar parte de la campaña de descuentos, que este año durará cinco días, del 13 al 17 de noviembre.

"A Walmart ya lo invitamos también. Ya decidieron participar. Vamos a trabajar también con ellos. Estamos platicando con ellos. Vamos muy bien. Estamos muy animados" , dijo en entrevista, tras el anuncio de la participación de la cadena de tiendas OXXO en El Buen Fin 2025.

OXXO, nuevo aliado de #ElBuenFin2025



El programa cumple XV años impulsando la prosperidad compartida con la participación de empresas, gobiernos y sociedad.



Del 13 al 17 de noviembre, +90% de los productos que ofrece OXXO serán #HechoEnMéxico, fortaleciendo el consumo interno. pic.twitter.com/4t0Ffe00V2 — Economía México (@SE_mx) August 26, 2025

A raíz de su salida de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) en 2019, Walmart dejó de participar en campañas como El Buen Fin y el Hot Sale, entre otros, y lanzó sus propias campañas de descuentos.

Rosas Ramírez recordó que en los días recientes se abrió el registro para que empresas de todos los tamaños se inscriban para participar en El Buen Fin.

"Ahora van alrededor de trescientas y tantas empresas que se han registrado. Esperamos que vayan a ser alrededor de mil empresas" , agregó.

El funcionario reveló que la extensión de El Buen fin de cuatro a cinco busca aumentar la derrama económica generada.

"Se trata de una estrategia para poder ampliar el periodo, que la gente tenga más información de las ofertas que hay en el mercado, que haga una compra razonada, que cuiden sus finanzas públicas y que se fomente más la economía nacional" , abundó.

Sostuvo que en 2024 las ventas de El Buen Fin sumaron 173 mil millones de pesos, meta que busca ser rebasada nuevamente este año.

"Son los 15 años de El Buen Fin. Estamos haciendo un gran festejo, vamos a tener el billete de lotería, donde vamos a tener el sorteo del SAT, donde vamos a tener seguramente muy buenas ofertas, y donde vamos a cuidar al consumidor, que es una de las tareas centrales de la Secretaría a través de la Profeco" , concluyó.