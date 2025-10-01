El registro para la Beca Benito Juárez 2025, dirigida a estudiantes de bachillerato en escuelas públicas, estará disponible del 1 al 15 de octubre.

El programa ofrece un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, entregado a lo largo de los cinco bimestres del ciclo escolar, con una duración máxima de 40 meses.

De acuerdo con la información publicada en la página del Bienestar, los aspirantes deben cumplir con dos requisitos:

Estar inscritos en alguna escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller

de bachillerato o profesional técnico bachiller No recibir otra beca federal con el mismo propósito

Paso a paso para realizar el trámite

El proceso de inscripción es gratuito y debe hacerlo directamente cada estudiante, sin necesidad de intermediarios. Estos son los pasos a seguir:

Crear una cuenta en llave.gob.mx

Ingresar al portal becabenitojuarez.gob.mx

Capturar la CURP y los datos de contacto

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Verificar y confirmar el registro

