Durante “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó en 2025 un récord histórico en inversión extranjera directa con 34 mil 265 millones de dólares, lo que representa un aumento de 10.2% respecto al año anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves 21 de agosto que México alcanzó un máximo histórico en inversión extranjera directa (IED) durante 2025, con una cifra de 34 mil 265 millones de dólares.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la mandataria destacó que el incremento representa un crecimiento del 10.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sheinbaum explicó que este resultado se logró gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Economía, dependencia encargada de generar condiciones para atraer capital internacional en sectores estratégicos.

Durante la conferencia, se presentó una gráfica comparativa que evidencia el aumento sostenido en los flujos de inversión en los últimos años.

La IED es uno de los indicadores clave para medir la confianza de los inversionistas en el país. El nuevo récord refuerza la posición de México como destino atractivo para capital extranjero, especialmente en áreas como manufactura, energía y servicios.



