La Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a los usuarios a verificar la autenticidad de los sitios web y utilizar herramientas oficiales como el Monitoreo de Tiendas Virtuales para garantizar transacciones seguras durante la jornada de descuentos.

Este viernes 28 de noviembre de 2025 marca la celebración del Black Friday, una fecha caracterizada por ofertas y descuentos tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.

Aunque su origen se remonta a los Estados Unidos, posterior al Día de Acción de Gracias, diversas cadenas comerciales en territorio mexicano adoptaron la jornada, convirtiéndola en una tradición para los consumidores nacionales.

Ante el alto volumen de transacciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una serie de lineamientos para que la población aproveche las promociones sin correr el riesgo de ser víctima de fraude. Dado que millones de usuarios utilizan este fin de semana y el próximo Cyber Monday (lunes 1 de diciembre) para adelantar adquisiciones navideñas, la seguridad digital se vuelve prioritaria.

La dependencia federal sugiere el uso de herramientas institucionales como el Monitoreo de Tiendas Virtuales. Este recurso permite al usuario verificar los datos de contacto del proveedor, confirmar el monto total a pagar en moneda nacional y corroborar la existencia de un aviso de privacidad, así como la claridad en la descripción del producto o servicio.





Verificación digital

Antes de realizar cualquier pago, resulta indispensable confirmar que la página web corresponda al sitio oficial del vendedor o de la marca. La presencia del protocolo de seguridad "https://" al inicio de la dirección URL y la revisión minuciosa de los logotipos aseguran la autenticidad del portal. Si existen discrepancias visuales o funcionales en el sitio, se recomienda evitar la transacción.

Los consumidores deben revisar las descripciones detalladas del producto, verificar los costos de envío y las fechas estimadas de entrega. Asimismo, la lectura de los términos y condiciones, cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de devolución previene conflictos posteriores con el proveedor.

Para validar si una promoción representa un ahorro real y no una simulación, la Profeco pone a disposición la herramienta "Quién es Quién en los Precios". Este portal permite comparar costos históricos y actuales, y se puede acceder a través del enlace oficial de la institución (<link-block>https://qqp.profeco.gob.mx/</link-block>).





Respaldo legal

Una vez concretada la compra, la recomendación oficial indica guardar capturas de pantalla, comprobantes de pago y correos de confirmación de los pedidos. Estos documentos digitales funcionan como evidencia esencial en caso de necesitar realizar cualquier reclamación futura ante la autoridad o el comercio.

La Profeco mantiene activos sus canales de atención para garantizar los derechos de las personas consumidoras que adquieran productos con proveedores establecidos en el país. Los números del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) operan para brindar asesoría y apoyo.

Adicionalmente, las redes sociales oficiales en X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook, así como el correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, reciben reportes ciudadanos. La dependencia reiteró que los consumidores tienen derecho a recibir orientación y, en caso necesario, presentar una queja formal si surgen inconvenientes durante la jornada de compras.