El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que los comprobantes de nómina en formato digital (CFDI) tendrán validez probatoria en juicios laborales, aun sin la firma del trabajador, siempre que puedan verificarse en el portal del SAT.

A partir de este lunes 18 de agosto de 2025, los recibos de nómina digitales que no incluyan la firma del trabajador tendrán validez como prueba en juicios laborales.

La resolución fue emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que determinó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) sustituyen a los recibos impresos tradicionales.

De acuerdo con el tribunal, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo exige la firma autógrafa en los recibos impresos, pero establece que los CFDI pueden cumplir la misma función probatoria. Su autenticidad dependerá de la verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese proceso, un fedatario designado por el Tribunal Laboral deberá revisar las ligas electrónicas proporcionadas por la parte oferente de la prueba. Si los datos coinciden con los registros fiscales, el recibo digital se considerará perfeccionado, salvo prueba en contrario, conforme a lo estipulado en el artículo 836-D de la ley.

Repercusiones legales

El fiscalista Jesús Rodríguez Ambriz destacó que esta decisión constituye un precedente en la vida digital del ámbito laboral, al eliminar la obligatoriedad de la firma en recibos de nómina electrónicos y facilitar la carga de la prueba para el empleador en relación con el pago y monto del salario.