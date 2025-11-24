Los ingresos totales del gobierno federal ascendieron a más de 5 billones de pesos hasta octubre, superando en 102.5% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudación de impuestos de México registró un alza del 6.1% al cierre de octubre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos totales del gobierno federal superaron los 5 billones de pesos en los primeros diez meses del año, lo que representó un aumento de casi el 8% en comparación con 2024.

El organismo detalló que, del monto total de ingresos, 4.4 billones de pesos correspondieron específicamente a la recaudación de impuestos, lo cual significó el alza del 6.1% respecto al periodo de enero a octubre del año pasado. Los ingresos totales, que excedieron los 5 billones de pesos, traen un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los diez primeros meses de 2024.

De esta manera, la recaudación superó en 102.5% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobada por el Congreso para el ejercicio fiscal 2025.

¿Qué impuestos han contribuido más a los ingresos federales?

La mayor contribución a la recaudación provino del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que sumó 2 billones 441 mil 850 millones de pesos. Este monto resultó ser superior en 211 mil 433 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2024, lo que se traduce en un incremento real del 5.4%.

En segundo lugar se colocaron los ingresos recolectados por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA), alcanzando 1 billón 254 mil 587 millones de pesos. El IVA registró un crecimiento real del 5.2%, lo que representa 105 mil 401 millones de pesos más de lo obtenido de enero a octubre de un año antes.

Por su parte, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) dejó recursos por 556 mil 999 millones de pesos en el periodo referido. El SAT destacó que estos ingresos fueron 5.7% mayores a los que entraron a las arcas federales en el mismo lapso de 2024, sumando 49 mil 502 millones de pesos más en términos absolutos.

Cabe recordar que la mayor parte del año el gobierno federal ha mantenido en ceros el estímulo fiscal que otorga a los consumidores de combustibles por medio del IEPS, lo que representa una ganancia directa de ingresos públicos al no dar un subsidio a las gasolinas y diésel.