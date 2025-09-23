Aprende cómo proteger a hijos menores en un testamento y la importancia del tutor testamentario.

Más allá de asegurar alguna propiedad, “pasar la estafeta” de una deuda o garantizar el cumplimiento de una pensión alimenticia, el testamento sirve para proteger todo lo que una persona considera valioso.

A veces, ese valor no está solo en el dinero de una cuenta de ahorros, los kilates de joyas o la plusvalía de un terreno. También puede estar en lo intangible: el futuro de nuestros seres queridos y, en particular, la protección de hijos e hijas menores de edad en caso de que queden huérfanos.

La abogada y experta en testamentos, Andrea Anguiano, explicó a MILENIO lo que se debe considerar al incluir a un menor de 18 años como heredero.

¿Se puede heredar a un menor de edad?

Aunque socialmente el testamento se percibe como un documento para decidir quién recibe la casa de la abuela—tema que incluso genera bromas en TikTok—, en la realidad también se heredan derechos y obligaciones: pensiones alimenticias, deudas, inversiones, participaciones en empresas e incluso la custodia de los hijos.

Por ello, incluir a menores como herederos no solo es posible, sino necesario para protegerlos ante la muerte de sus padres o cuidadores.

El testamento no solamente es para heredar propiedades o heredar dinero, sino también para planear qué va a suceder con todo lo que para ti es valioso. Y yo creo que, para quienes son padres y madres, un hijo es de lo más valioso que tienen







El rol del tutor testamentario

Cuando un menor es designado heredero, también debe nombrarse un tutor testamentario. Esta persona representará al infante en el juicio sucesorio y administrará los bienes, derechos u obligaciones que se le otorguen hasta que cumpla la mayoría de edad.

Anguiano aclaró: “Va a recibir la parte del heredero y lo va a administrar. Es decir, va a rendir cuentas al albacea sobre la sucesión”.

El tutor no solo evita conflictos familiares relacionados con propiedades o fideicomisos; también garantiza el cuidado, la educación y la crianza del menor en caso de que los padres no puedan hacerlo.

“Sí considero importante dejar esta figura para unos efectos más amplios y no nada más limitado a qué va a recibir”, dijo Anguiano, agregando que “su función puede ser tan amplia como limitada”.

¿Quién puede ser tutor testamentario?

La especialista recomienda elegir a alguien de confianza, tanto del testador como del menor. Debe estar informado de su designación y ser capaz de cumplir con sus responsabilidades.

Si estamos buscando un tutor para un bebé, pues que sea una persona capacitada para atender un bebé. Ahora sí que, de acuerdo al contexto, será la función que desempeñaría



Generalmente, los tutores no forman parte de los herederos y actúan a título gratuito. La única excepción ocurre si ningún familiar quiere asumir el rol; en ese caso, se podría pagar a alguien para cumplir la función, añadió la especialista.

No es solo para adultos mayores

Aunque el testamento suele asociarse con personas de edad avanzada, puede tramitarse desde los 14 o 16 años, según la entidad. Sin embargo, pocos jóvenes deciden hacerlo, pese a que es un instrumento básico de planeación familiar y personal.

“Es algo que debe ser parte de nuestra vida desde el momento en que vamos tomando decisiones (...) Cada decisión que vamos tomando en nuestra vida se reflejará en lo que suceda después de nuestro fallecimiento, en cualquiera que sea la edad que tengamos”, concluyó Anguiano.



