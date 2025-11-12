Germán Valenzuela Morales señaló que, pese a la disponibilidad de agua, la baja de precios y el alza de insumos vuelve incosteable sembrar granos. Estiman solo 50% de superficie en esta temporada.

El productor Germán Valenzuela Morales advirtió que el Valle del Mayo sembrará solo la mitad de su superficie este ciclo por falta de rentabilidad, pese a que hay agua disponible.

En entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, afirmó que el campo “está abandonado” ante precios de granos por los suelos y insumos cada vez más caros.

De acuerdo con Valenzuela, el valle tiene cerca de 100 mil hectáreas, pero se proyectan 53 mil para esta temporada; muchos rentadores “están dejando de rentar o bajando a $500 por hectárea”.

Los cultivos que más se dejarían de sembrar son granos: maíz y trigo.

Como ejemplo de la brecha campo-consumidor, dijo que el maíz se paga en el campo en $4,500 (y con apoyo, $5,700), mientras el kilo de tortilla cuesta entre $28 y $35. “Es una diferencia abismal… buscamos precios justos y rentables”, señaló. Agregó que papas, cebolla, tomatillo y chile se están regalando o tirando ante la falta de mercado.

El productor lamentó la desaparición de organismos de financiamiento como la financiera rural, que ofrecía crédito barato para competir con otros países. “Somos productores, no protestantes; queremos justicia y trabajar en paz”, dijo, al subrayar que no hay relevo generacional: “los jóvenes no ven incentivos para quedarse en el campo”.

Sobre movilizaciones, indicó que bloquear carreteras sería última instancia; por ahora hay diálogo con el Gobierno de Sonora, aunque reconoció que es un tema federal. “Esperamos buena gestión… el negocio se está acabando”.



