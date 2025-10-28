El gobierno federal responde a las demandas de los agricultores del Bajío con un incremento del 25% en el precio del maíz blanco en Guanajuato.

Ante la movilización y las demandas de los trabajadores del campo, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, dio a conocer que el gobierno federal anunció un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco para los productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, como respuesta a las demandas de los agricultores del Bajío.

La medida representa un incremento del 25 por ciento respecto al precio internacional del grano en el centro del país.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, explicó que además del precio garantizado, se ofrecerá un crédito con tasa de interés de 8.5 por ciento anual y el respaldo de un seguro agropecuario.

"Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse" , afirmó Berdegué durante un mensaje dirigido a los agricultores.

Asimismo, los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán darán a conocer los apoyos complementarios para completar el precio anunciado, y las autoridades reiteraron que mantendrán el diálogo abierto con los productores.

El anuncio se da en el marco de mesas de trabajo con las dirigencias locales, con el objetivo de garantizar ingresos justos para los agricultores y enfrentar la caída del precio internacional del maíz que afecta a la producción nacional.