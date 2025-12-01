La moneda nacional inicia diciembre con una apreciación significativa frente a la divisa estadounidense, alcanzando valores no registrados desde julio del año anterior debido a factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal.

El precio del dólar en México inició operaciones este lunes 1 de diciembre de 2025 con una tendencia a la baja. La divisa estadounidense alcanzó su valor más bajo en los últimos 17 meses tras la apertura de los mercados. El tipo de cambio se ubicó en un promedio de 18.27 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0.16% respecto a la jornada previa, cuando cotizó en 18.30 pesos.

Datos de Dow Jones indican que la moneda norteamericana acumula dos sesiones consecutivas con pérdidas frente al peso. Esta cotización no se registraba en el mercado cambiario desde julio del año pasado. En la última semana, el dólar marcó un descenso del 1.23%, mientras que en el balance anual mantiene una caída del 9.72%.

Un análisis financiero de Monex atribuye este comportamiento al incremento en las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de Estados Unidos. El mercado anticipa que la Reserva Federal (FED) aplicará un nuevo recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia durante el presente mes.

El comportamiento del tipo de cambio también responde a los anuncios recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ambos funcionarios aseguraron contar con certidumbre sobre el sucesor de Jerome Powell al frente de la FED, lo que aumentó la especulación sobre la llegada de Kevin Hasset, quien maneja un tono menos restrictivo.

Mercado sólido



Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa señala en su reporte que México mantiene una posición sólida frente a otras economías emergentes. A pesar de la incertidumbre macroeconómica reciente, la percepción de una conducción económica pragmática favorece la entrada de fondos internacionales que ven al país como un destino prioritario en América Latina.

El entorno comercial global juega un rol determinante. México prioriza la relación con Estados Unidos para asegurar un intercambio equilibrado ante las tensiones comerciales. Sin embargo, las advertencias sobre la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos y del 25% al sector automotriz generan especulación entre los inversionistas sobre las tarifas de exportación.

La revisión del T-MEC adquiere relevancia estratégica en este contexto. La renegociación del tratado podría abrir oportunidades frente a competidores asiáticos si el proceso aporta certidumbre a las inversiones vinculadas al nearshoring. Esto permitiría al país consolidar la relocalización de cadenas productivas.

Analistas de GBM proyectan un crecimiento económico de 0.5% para el cierre del año, con condiciones más favorables previstas para el segundo semestre. La inversión podría dinamizarse mediante programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y la tendencia descendente en las tasas de interés, lo que estimularía la inversión productiva.

Riesgos latentes



Sectores específicos como el consumo, la tecnología, la salud y las fintech muestran resiliencia ante el panorama actual. Factores como la recuperación de la confianza del consumidor, el tipo de cambio y la digitalización bancaria perfilan oportunidades para los mercados en el corto plazo.

El reporte financiero advierte sobre la persistencia de riesgos estructurales. La generación de empleo formal registra una moderación, mientras que la subocupación presenta un aumento, limitando la absorción del mercado laboral. Asimismo, los flujos de remesas podrían verse afectados por modificaciones en la política migratoria estadounidense. Estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa para el cierre de 2025.

El peso mexicano, moneda de curso legal y la primera en utilizar el signo de pesos en el mundo, se mantiene como la decimoquinta divisa más negociada a nivel global y la tercera en el continente. Actualmente, circulan monedas de diversas denominaciones y billetes que van desde los 20 hasta los 1,000 pesos.