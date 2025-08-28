El peso inicia la jornada con ligera ganancia frente al dólar tras conocerse que la tasa de desempleo en México se mantuvo estable en 2.6% en julio.

Este jueves 28 de agosto de 2025, el peso mexicano abrió en 18.65 unidades por dólar, una apreciación de 0.04% respecto al cierre previo, de acuerdo con Bloomberg.

El avance de la moneda se explica por el reporte de desempleo local:

La tasa desestacionalizada se mantuvo en 2.6%, en línea con lo previsto.

La no desestacionalizada fue de 2.8%, por debajo del 2.9% esperado y apenas superior al 2.7% previo.

“Estos datos confirman que el mercado laboral mexicano sigue mostrando solidez, lo que respalda el consumo interno y reduce la necesidad de estímulos adicionales”, explicó Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM.

El índice dólar cayó 0.32%, mientras que el euro y la libra avanzaron 0.37% y 0.17%, respectivamente. El bitcoin repuntó 1.6%, impulsando el apetito por activos de riesgo.

En Wall Street, los futuros mostraban una apertura positiva, con el Dow Jones ganando 0.13%. En México, el Índice de Precios y Cotizaciones podría ubicarse cerca de 58,800 puntos, según Banorte.

En Europa, el Euro Stoxx 600 retrocedía 0.1%, mientras que en Asia hubo resultados mixtos: el Nikkei subió 0.73% y el Hang Seng cayó 0.81%.

El crudo WTI bajaba 0.2% por temores de sobreoferta y presiones diplomáticas de EU hacia India para frenar compras a Rusia. En metales, el cobre subía 0.5% y el oro 0.3%.



