La divisa mexicana gana 5 centavos en la sesión de overnight, mientras que el índice dólar se deprecia. Los mercados en EU retroceden tras la caída de Nvidia.

El peso mexicano se aprecia en la sesión de overnight impulsado por datos económicos locales favorables y la debilidad general del dólar estadounidense. La divisa mexicana abre alrededor de los $18.45 pesos por dólar en los mercados internacionales, lo que representa una apreciación del 0.2%, o 5 centavos, respecto a la jornada anterior.

La apreciación del peso ocurre mientras persiste un entorno de menor nerviosismo relacionado con la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), programada para el 10 de diciembre.

El índice dólar, que mide el comportamiento del billete verde frente a seis de las principales divisas del mundo, amanece con una depreciación del $0.19%. En contraste, el euro sube un $0.19% frente al dólar y la libra esterlina gana un 0.23%.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin avanza un 1.7%, recuperando el apetito de los inversionistas.Los mercados accionarios en EU muestran un ligero retroceso, presionados principalmente por la caída de Nvidia y el avance de Alphabet en la competencia por chips de inteligencia artificial.

Las acciones de Alphabet suben cerca del $3.0\%$ debido a reportes de que Meta evalúa invertir miles de millones en sus procesadores, un movimiento que acercaría a Alphabet a una valuación de 4 billones de dólares. En contraste, Nvidia retrocede más del 4.0% y AMD pierde un 3.3%.

A nivel geopolítico, los mercados asiáticos reaccionan al alza tras gestiones diplomáticas de Donald Trump con Xi Jinping y la primera ministra japonesa. El objetivo de estas gestiones es preservar la tregua comercial y reducir las tensiones por Taiwán, en vísperas de la visita de Trump a China en abril.

Paralelamente, Washington reporta avances en su propuesta de paz para Ucrania ante las reuniones con Rusia en Abu Dabi. Sin embargo, la persistencia de bombardeos en Kiev y Odesa mantiene la incertidumbre en el frente europeo.

Los inversionistas siguen atentos a los datos económicos previos al feriado de Thanksgiving, ya que estos son clave para anticipar la postura de la Reserva Federal, en medio de expectativas de un recorte de tasas en diciembre.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja del 0.26% del Nasdaq.

En contraste, las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, con el Euro Stoxx 600 operando con un avance del 0.51%. En Asia, los mercados cerraron al alza, con el Nikkei ganando un $0.07% y el Han Seng un 0.69%. El precio del petróleo estadounidense WTI, referencia para la mezcla mexicana, retrocede un 0.3%, mientras que el oro avanza un 0.2%.