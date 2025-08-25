El peso mexicano abrió la jornada en 18.64 unidades por dólar, con una depreciación de 0.17% respecto al viernes. Los mercados globales operan mixtos mientras los inversionistas asimilan el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal y el discurso de Jerome Powell.

La moneda mexicana inició la semana con una cotización de 18.64 pesos por dólar en los mercados internacionales, lo que representa una depreciación de tres centavos o 0.17% frente a la jornada previa, según datos de Bloomberg.

Especialistas de Monex señalaron que la sesión overnight mostró volatilidad con tendencia al alza, mientras que este lunes el peso corrige parte de las ganancias observadas al cierre de la semana pasada.

El ajuste ocurre después del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que los inversionistas moderaron su optimismo sobre los futuros recortes de tasas de interés.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas, subió 0.18%. El euro retrocede 0.15% y la libra esterlina pierde 0.16% frente al dólar.

En criptomonedas, el bitcoin cayó 2.75%, reflejando una menor demanda por activos de riesgo.

Mercados bursátiles

Los principales índices accionarios muestran desempeños mixtos:

En Wall Street, los futuros apuntan a una apertura negativa, con el Nasdaq en -0.38%.

En Europa, el Euro Stoxx 600 retrocede 0.17%.

En Asia, el Nikkei cerró con un alza de 0.41% y el Hang Seng avanzó 1.94%.

Los inversionistas también ponen atención en los resultados trimestrales de Nvidia y en la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), un indicador clave para la política monetaria de la Fed.

Energía y materias primas

El precio del petróleo WTI, referencia para la mezcla mexicana, avanza 0.7%, mientras que el cobre gana 0.8%. En contraste, los metales preciosos ajustan a la baja: oro -0.1% y plata -0.6%.