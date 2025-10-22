El Banco de México confirmó la emisión de una nueva familia de billetes con mayores medidas de seguridad y durabilidad en denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos

El Banco de México (Banxico) anunció la emisión de una nueva familia de billetes que abarcará las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos, con el objetivo de elevar la seguridad, inhibir la falsificación y aumentar la durabilidad de los papeles moneda.

El comunicado fue difundido en su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde se adelantó que los billetes incorporarán características para facilitar su uso por parte de la población y de equipos aceptadores.

En paralelo, Banxico ordenó el retiro de la circulación del billete de 20 pesos “tipo F” —el de color azul con la efigie de Benito Juárez, puesto en circulación en 2007—, a través de la Circular 8/2025 publicada el 10 de octubre de 2025, que obliga a instituciones de crédito a identificarlos y retirarlos cuando ingresen a ventanilla.

El retiro será paulatino: el billete mantiene su valor y poder liberatorio y debe ser aceptado hasta que los bancos lo capten y envíen a destrucción.

La nueva familia de billetes responde a un proceso de modernización monetaria: Banxico actualiza periódicamente diseños y elementos de seguridad (hilos y ventanas dinámicas, tintas de cambio de color, relieves, microtextos y mejoras para personas con discapacidad visual), al tiempo que optimiza su interoperabilidad con máquinas aceptadoras en comercios y banca.

En la comunicación pública reciente y coberturas periodísticas, la autoridad no anunció un billete de 2,000 pesos; medios financieros han precisado que no existe autorización vigente para emitir esa denominación.



