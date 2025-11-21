A un año del primer caso de gusano barrenador del ganado, Senasica informó que la plaga se mantiene contenida en el sur–sureste del país, sin casos activos en el norte y con un despliegue zoosanitario sin precedentes.

A un año de la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG), México mantiene la plaga contenida en la región sur–sureste, donde se concentra el 99.9% de los casos activos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalló que actualmente hay 941 casos en seguimiento, lo que equivale a apenas 0.003% del hato ganadero nacional, y precisó que en el norte del país no se registran casos activos gracias a los cercos sanitarios y la vigilancia epidemiológica.

La dependencia destacó que, desde el inicio del brote, se ha desplegado la operación zoosanitaria más amplia de las últimas décadas. En el territorio trabajan mil 195 personas encargadas de labores de inspección, tratamientos, restricción de movilizaciones, vigilancia epidemiológica y atención de reportes sospechosos en campo.

Como parte del control fronterizo y de movilización interna, en los puntos de verificación se han revisado y tratado 2.2 millones de animales, acciones que, de acuerdo con Senasica, han sido determinantes para impedir que la plaga se desplace hacia zonas libres del país.

Para sostener las acciones sanitarias, México y sus socios estratégicos han invertido 2 mil 122 millones de pesos, recursos dirigidos a vigilancia, trampeo, infraestructura, capacitación técnica y fortalecimiento operativo en las zonas afectadas y de contención.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se han liberado más de 4 mil millones de moscas estériles como parte de la técnica de supresión del insecto. Esta acción forma parte del Plan de Acción Conjunto Senasica–APHIS, firmado el 19 de agosto de 2025, que refuerza la inspección, el trampeo y la verificación de animales en tránsito a lo largo del corredor fronterizo.

La ausencia de casos en el norte del país se corrobora mediante el monitoreo de más de 265 trampas instaladas estratégicamente, así como un sistema de notificación activa que integra a productoras y productores, autoridades estatales, personal técnico veterinario y servidores públicos en territorio, quienes reportan oportunamente cualquier sospecha.

Además, Senasica ha impulsado un amplio esfuerzo de capacitación y divulgación: se han impartido 221 cursos virtuales con la participación de 18 mil 588 especialistas, y se han desarrollado sesiones informativas en comunidades a las que han asistido 131 mil 552 productoras, productores y personal técnico. El objetivo es fortalecer la detección temprana y el reporte inmediato de posibles casos de GBG.

Planta de moscas estériles en Chiapas

Como parte de la estrategia de mediano y largo plazo, el organismo señaló que para 2026 está prevista la entrada en operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles de GBG en Metapa de Domínguez, Chiapas.

La instalación, construida con una inversión conjunta de 51 millones de dólares, tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana, lo que permitirá reforzar las campañas de supresión y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador en territorio nacional.

Senasica subrayó que México se encuentra en un tránsito de la fase de contención a la preparación para la erradicación, aunque reconoció que persisten desafíos importantes, entre ellos las condiciones climáticas favorables al insecto en el sur–sureste y la complejidad operativa que implica sostener las acciones en campo.