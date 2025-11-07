La variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.57% en octubre, menor al 3.76% de septiembre. La electricidad subió por el fin del subsidio de verano en dieciocho (18) ciudades.

La inflación general en México se ubicó en 3.57% anual en octubre, por debajo del 3.76% de septiembre, según Inegi, que difundió hoy viernes 7 de noviembre de 2025 el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En el comparativo mensual, el INPC avanzó 0.36%.

El mayor impacto al alza provino de la electricidad, con un incremento mensual de 17.65% por la conclusión de las tarifas de temporada cálida en dieciocho (18) ciudades; también aumentaron transporte aéreo (11.29%) y servicios turísticos en paquete (8.04%). En alimentos y servicios destacaron cebolla (7.84%), servicios profesionales (6.09%), carne de res (1.06%), loncherías/fondas/taquerías (0.39%), restaurantes (0.49%) y vivienda propia (0.27%).

A la baja incidieron tomate verde (-10.94%), aguacate (-10.52%), naranja (-9.86%), limón (-8.79%), chile serrano (-8.55%), papa (-7.29%), plátano (-3.63%), jitomate (-3.41%), huevo (-2.23%) y pollo (-1.32%). Para Sonora —incluida Hermosillo— el fin del subsidio de verano en electricidad suele presionar la factura doméstica y el gasto de comercios en noviembre.

De acuerdo con Inegi, la inflación subyacente —que refleja la tendencia de mediano plazo— aumentó 0.29% mensual y se mantuvo en 4.28% anual en octubre; al interior, mercancías subieron 0.17% mensual (4.12% anual) y servicios 0.39% mensual (4.44% anual). El componente no subyacente avanzó 0.63% mensual y 1.18% anual, con agropecuarios a la baja (-0.9% mensual; 0.1% anual) y energéticos/tarifas autorizadas al alza (1.89% mensual; 2.07% anual).

— “El dato general se mantiene dentro de los rangos previstos por analistas”, informó hoy Inegi al difundir el reporte.

Según una encuesta de Citi a treinta y seis (36) instituciones financieras, la mediana de expectativa era 3.56% anual; cinco (5) estimaciones coincidieron con el resultado.

El dato de octubre corta una racha de dos (2) meses con aceleración de la inflación general y se mantiene dentro del rango de variabilidad del objetivo de Banco de México (3% ± 1 punto porcentual). El incremento mensual de 0.36% obedeció, principalmente, al ajuste estacional de electricidad por la conclusión del esquema de verano, un patrón recurrente en el último trimestre del año. La persistencia de la subyacente en 4.28% confirma que la desinflación de fondo avanza de manera gradual, con servicios aún resistentes. Para hogares y negocios en Hermosillo y otras ciudades con alto consumo eléctrico, el fin del subsidio eleva costos operativos y presiona precios finales, mientras que la caída en varios agropecuarios amortiguó el índice no subyacente.