El informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025" de la Cepal destaca que México logró una disminución anual del 3.1% en la pobreza monetaria, un avance impulsado por las transferencias públicas y el alza en el salario mínimo.

México logró una posición destacada a nivel regional en la lucha contra la pobreza. El informe anual "Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025", presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), revela que el país ocupa el cuarto lugar entre las 30 naciones de América Latina y el Caribe, con una disminución anual del $3.1% en la pobreza.

Este avance resulta fundamental para la región, ya que la reducción de la pobreza monetaria, que pasó de $174$ millones de personas en 2024 a 162 millones en 2025, se impulsó principalmente por los logros de México.

A pesar de que Honduras, Costa Rica y República Dominicana registraron porcentajes de reducción más altos, el peso demográfico de México —que representa, junto a Brasil, el 52 de la población regional— tuvo un impacto determinante en la media total.

Palancas de la reducción

Según el análisis de la Cepal, diversos factores contribuyeron a la significativa disminución de la pobreza en el país. Los elementos que destacan son:

Transferencias Públicas: El papel de las becas y los apoyos directos a los grupos más vulnerables resultó crucial.

Aumento del Salario Mínimo: La mejora en el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos, derivado del incremento al salario mínimo, fortaleció la economía de los hogares.

No obstante, Alberto Arenas de Mesa, director de la división de desarrollo social de la Cepal, advirtió que las transferencias de ingreso no contributivas, aunque importantes, no constituyen una solución definitiva para erradicar la pobreza estructural. Se necesita una acción más profunda para generar un cambio permanente.

Desafío persistente

A pesar del progreso en la reducción de la pobreza, la desigualdad se mantiene como el principal problema estructural de México y la región. El informe de la Cepal subraya que América Latina enfrenta la alta desigualdad como una de sus tres "trampas de desarrollo", junto con la baja capacidad para crecer y la gobernanza poco efectiva.

La concentración de ingresos evidencia esta desigualdad, ya que el 10% de los hogares más ricos de América Latina capta el 34.2% del ingreso total. Este fenómeno actúa como un freno para el bienestar y el crecimiento económico sostenido de la región.

Agenda de avance

Para que México y el resto de América Latina puedan sostener los avances en la reducción de la pobreza, la Cepal recomienda adoptar políticas estructurales que promuevan un desarrollo más equitativo. Entre las prioridades que aplican al país se encuentran:

Incentivar el crecimiento económico para dinamizar el mercado laboral y la generación de empleo formal.

Impulsar un sistema fiscal progresivo que permita una mejor redistribución de los recursos y reduzca las brechas de ingreso.

Fortalecer los sistemas educativos como una herramienta esencial para promover la movilidad social y proporcionar a las nuevas generaciones oportunidades para superar la pobreza.

El desafío para México es transformar el avance numérico en la pobreza en un desarrollo sostenible, atacando la desigualdad estructural que aún limita el crecimiento equitativo.