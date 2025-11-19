El Banco de México informó que el país pagó 36 millones de dólares en comisiones al FMI por extender por 24 meses la Línea de Crédito Flexible, lo que se reflejó en el nivel de reservas internacionales, que cerraron en 249 mil 78 millones de dólares.

México pagó 36 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por dos años más, informó el Banco de México (Banxico).

El instituto central detalló que el pago de la comisión ya se reflejó en el saldo de las reservas internacionales, que se ubicó en 249 mil 78 millones de dólares. Pese a este desembolso, las reservas registraron un aumento semanal de 223 millones de dólares, impulsado principalmente por el cambio en la valuación de los activos en poder de Banxico.

De acuerdo con el banco central, el monto de la comisión es consistente con el acceso solicitado por México al FMI, de alrededor de 24 mil millones de dólares para los próximos 24 meses.

La Línea de Crédito Flexible es un instrumento de carácter precautorio que fortalece la reserva de activos internacionales del país y complementa las herramientas del Estado mexicano para enfrentar choques externos y preservar la estabilidad económica y financiera.

El pasado 14 de noviembre, la Comisión de Cambios —integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banxico— anunció que logró renovar la LCF con el organismo internacional, aunque por un monto menor al de la línea que venció este año, que ascendía a 35 mil millones de dólares.

La autoridad destacó que la decisión forma parte de una estrategia gradual y ordenada de salida de este tipo de apoyos, mediante la reducción paulatina del nivel de acceso a la Línea de Crédito Flexible, en línea con la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el comportamiento de las cuentas externas.