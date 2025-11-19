El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México registró un máximo histórico de inversión extranjera directa en el último trimestre, con casi 41 mil millones de dólares, un aumento de 15% respecto al mismo periodo de 2024.

México alcanzó un nuevo récord histórico en inversión extranjera directa (IED) durante el último trimestre, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con base en cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera.

De acuerdo con el funcionario federal, se proyecta que el país cierre el periodo con casi 41 mil millones de dólares en IED, lo que representa un incremento de 15% en comparación con el mismo trimestre de 2024.

Ebrard subrayó que los resultados superan las previsiones que se tenían a inicios de año. “Todas las expectativas apuntaban a que no se registraría un crecimiento de tal magnitud”, señaló al presentar el reporte.

El secretario destacó que el componente que más creció dentro de la IED fueron las nuevas inversiones, que pasaron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares en el comparativo anual. Se trata de recursos destinados a la instalación o expansión de empresas en territorio nacional.

Entre 2018 y 2025, la inversión extranjera directa en México ha aumentado 69%, describiendo un ritmo de crecimiento constante que, en palabras del propio Ebrard, “se está acelerando”. El funcionario atribuyó esta tendencia a la percepción positiva de los inversionistas sobre el entorno económico y político del país.

“Estos resultados se traducen en confianza en el Gobierno de la presidenta Sheinbaum; significa una expectativa positiva en favor de México, porque de otra manera sería impensable tener esos números, y además consolida una tendencia, ya que el trimestre anterior también tuvimos muy buenos resultados”, afirmó.

La Secretaría de Economía confía en que, de mantenerse el flujo de capitales, el país reforzará su posición como uno de los principales destinos de inversión en la región, impulsado por proyectos de relocalización de empresas, ampliación de plantas industriales y nuevas apuestas en sectores estratégicos.



