El cofundador de Oracle llegó a superar los 390 mil mdd en patrimonio neto, impulsado por contratos en la nube ligados a la inteligencia artificial.

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, se convirtió brevemente este miércoles en la persona más rica del planeta, impulsado por el espectacular repunte de las acciones de su empresa tecnológica.

Durante las primeras horas de la jornada bursátil en Nueva York, las acciones de Oracle llegaron a subir hasta un 44 por ciento, lo que elevó la fortuna personal de Ellison a más de 390 mil millones de dólares, superando momentáneamente los 385 mil millones del CEO de Tesla, Elon Musk, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Sin embargo, al cierre de la sesión, la ganancia de los títulos se moderó a un alza del 36 por ciento, lo que redujo el incremento de su patrimonio neto a 383 mil millones de dólares, apenas un escalón por debajo de los 384 mil millones de Musk.

El repunte estuvo motivado por un informe de resultados que superó las expectativas y reveló una cartera de pedidos de 455 mil millones de dólares en servicios en la nube, alimentada por contratos con gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI, Nvidia y Meta. Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, calificó el desempeño como "un comienzo de año increíble", anticipando nuevos acuerdos multimillonarios en los próximos meses.

El ascenso financiero de Ellison se da en paralelo a la expansión de su familia hacia otras industrias. Su hijo David concretó recientemente la compra de Paramount Global, propietaria de CBS y MTV, en una operación valuada en 8 mil millones de dólares. Además, el magnate de 81 años mantiene un papel activo en proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la infraestructura digital, incluyendo un plan para desarrollar centros de datos valuado en 500 mil millones de dólares.

Pese a que Elon Musk recuperó el primer puesto al cierre del miércoles, el salto de Oracle consolidó a Ellison como uno de los protagonistas de la competencia por el liderazgo en la era de la inteligencia artificial.