El Banco de México informó que la Junta de Gobierno aprobó únicamente los motivos temáticos para un posible billete de $2,000, pero su emisión dependería de que se autorice y se requiera en el mercado.

El Banco de México (Banxico) confirmó que no hay decisión de poner en circulación un billete de $2,000; por ahora, sólo está aprobada la propuesta temática (anverso con Octavio Paz y Rosario Castellanos) para eventual uso “en caso de que llegara a autorizarse” y si la denominación fuera necesaria.

Así lo consignan documentos del propio banco central sobre la familia G, donde se establece que el proyecto del billete de $2,000 sólo avanzará si se justifica su emisión.

En los últimos días circularon publicaciones en redes que presentan como ‘oficial’ la llegada del billete de dos mil pesos.

Banxico no ha anunciado su puesta en circulación; la institución mantiene que la decisión depende de necesidades de efectivo y de la autorización correspondiente.

En paralelo, el billete de $20 pesos de la familia F (azul, Benito Juárez/Monte Albán, emitido en 2007) entró en proceso de retiro tras publicarse la medida en el Diario Oficial de la Federación.

Esto significa que los bancos dejan de redistribuirlo, pero sigue siendo válido y con poder liberatorio, hasta que desaparezca gradualmente de la circulación.

México ya tuvo un billete de $2,000 (viejos pesos) en 1983, con Justo Sierra y la Biblioteca Central de la UNAM en el anverso, y una vista de la Universidad de México en el reverso; fue desmonetizado con la reforma de 1993 (cambio a “nuevos pesos”).