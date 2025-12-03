El Gobierno federal y la iniciativa privada pactaron la reducción del horario de trabajo mediante un esquema escalonado; el año 2026 servirá como periodo de adaptación para que las empresas ajusten sus procesos sin afectar los salarios.

El Gobierno federal concretó un acuerdo con el sector privado para reformar la jornada laboral en México. El cambio reducirá el tiempo de trabajo semanal de 48 a 40 horas bajo un modelo de implementación gradual que iniciará en 2027 y concluirá en 2030. La iniciativa se enviará al Congreso de la Unión para efectuar las modificaciones legales y constitucionales necesarias.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, confirmó el esquema durante la conferencia matutina. El funcionario detalló que el proceso avanzará anualmente con una disminución de dos horas por ciclo, hasta alcanzar la meta establecida al inicio de la próxima década.

Bolaños enfatizó que esta modificación al Artículo 123 constitucional no afectará los ingresos de los empleados. "Esta reducción de 48 a 40 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones", aseguró el secretario ante los medios de comunicación.

Periodo adaptación

Antes de iniciar la reducción obligatoria, se estableció un plazo de preparación administrativa y operativa. El año 2026 fungirá como un periodo de adecuación para los centros de trabajo en todo el territorio nacional, sin cambios inmediatos en el horario.

El objetivo de este año puente consiste en permitir que empleadores y personas trabajadoras organicen, planifiquen y adapten sus procesos productivos. Esta medida busca mitigar el impacto económico en las empresas y facilitar la transición hacia el nuevo esquema horario.

El proyecto legislativo incluye también redefiniciones estrictas sobre el manejo de las jornadas extendidas. La autoridad laboral indicó que la suma de las horas ordinarias y las extraordinarias no podrá superar las 12 horas en un solo día en ningún caso, estableciendo un límite físico para la jornada diaria.

La normativa estipula reglas claras para el tiempo adicional. Las horas extra podrán acumularse hasta un máximo de cuatro horas por día. Este esquema se limita a un tope de cuatro días por semana y deberá remunerarse obligatoriamente al doble del salario ordinario.

Prohibición menores

La reforma introduce una restricción absoluta para el trabajo adolescente, alineándose con estándares internacionales de protección. Por primera vez se establece la prohibición legal de que los menores de edad realicen horas extraordinarias en cualquier sector productivo.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, las empresas tendrán nuevas responsabilidades administrativas y de fiscalización. Se establece la obligación patronal de contar con un registro fidedigno que documente con precisión cuántas son las horas ordinarias y cuántas las extraordinarias utilizadas por cada colaborador.

El secretario Bolaños argumentó que el propósito fundamental de la reforma es de carácter social y busca el bienestar integral. "La semana laboral de 40 horas le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él", concluyó el funcionario federal sobre el impacto esperado de la medida en la vida personal y familiar de los mexicanos.