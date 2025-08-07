En julio de 2025, la inflación anual en México se desaceleró a 3.51 %, su nivel más bajo desde diciembre de 2020 y por debajo del 4.32 % de junio.

La inflación anual en México disminuyó a 3.51 % en julio de 2025, desde un 4.32 % registrado en junio, marcando su nivel más bajo desde diciembre de 2020 y el segundo mes consecutivo de moderación. El incremento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 0.27 %.

La inflación subyacente –que excluye alimentos y energía– cerró en 4.23 % anual, ligeramente inferior al 4.24 % de junio, pero aún por encima del objetivo meta del Banco de México (3 % ± 1).

Por su parte, la inflación no subyacente registró una tasa anual de apenas 1.14 %.

Entre los aumentos mensuales más destacados estuvieron: lechuga y col (17.44 %), nopales (13.04 %) y transporte aéreo (8.90 %). Por el contrario, bajaron de precio: uva (−18.35 %), guayaba (−9.80 %) y aguacate (−6.01 %).

La caída sostenida de la inflación general, aunque la subyacente se mantiene elevada, respalda las expectativas de un nuevo recorte moderado en la tasa de interés por parte del Banco de México, pasando de 8.00 % a 7.75 %



