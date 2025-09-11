El impuesto a bebidas azucaradas pasará de $1.64 a $3.08 por litro en 2026. La medida busca reducir en 7% su consumo y generar 41 mil mdp que se destinarán a prevención, tratamientos innovadores y atención de enfermedades relacionadas con obesidad y diabetes.

El Gobierno de México anunció que a partir de 2026 el impuesto especial a las bebidas azucaradas pasará de $1.6451 a $3.0818 por litro, con lo que se espera recaudar 41 mil millones de pesos.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señaló que el objetivo es disminuir el consumo de refrescos en 7% y reducir la carga de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

"Hoy en México se destinan cerca de 180 mil millones de pesos a atender consecuencias médicas de la obesidad, diabetes e hipertensión. A largo plazo, estos costos son insostenibles", advirtió.

Uso de los recursos

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que los ingresos se destinarán a cuatro estrategias:

Prevención y promoción: campañas digitales y videojuegos educativos sobre hábitos saludables

Modernización médica: nuevas tecnologías para detección de glucosa y daño renal

Tratamientos innovadores: medicamentos de última generación contra obesidad, diabetes e hipertensión

Alta especialidad: mayor cobertura en diálisis y trasplantes renales

El impuesto a refrescos se aplica desde 2014, cuando inició con una cuota de $1.00 por litro. En 2023 subió a $1.50, en 2025 a $1.65 y ahora se prevé duplicarlo en 2026.

El gobierno destacó que la medida no es solo recaudatoria, sino parte de una estrategia integral de salud pública frente al crecimiento de enfermedades crónicas en el país.