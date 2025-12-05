La Secretaría del Trabajo definió el esquema de compensación por tiempo excedente, aumentando las horas con pago doble de 9 a 12 por semana y estableciendo un tope de 4 horas con remuneración triple, además de prohibir las horas extra a menores de edad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló el esquema de manejo de horas extra que se aplicará en los centros de trabajo en México, como parte de la implementación de la reforma que reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales. El anuncio acompaña la confirmación del aumento al salario mínimo para 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció avances en la legislación el pasado 3 de diciembre. La STPS confirmó que la Jornada Laboral por las 40 horas entrará en vigor como ley el 1 de mayo de 2026, y la primera reducción efectiva de dos horas al horario de los empleados se realizará el 1 de enero de 2027, dando inicio al esquema gradual de implementación.

En cuanto al contexto económico, la reforma va acompañada de un incremento del salario mínimo general del 13%, quedando en 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo aumentará un 5%, alcanzando los 440.87 pesos diarios a partir del próximo año.

La nueva reforma laboral no se limita a reducir las horas laboradas a la semana de 48 a 40. El marco legal regula de manera estricta el tiempo extra que los trabajadores dedican a sus empleos, buscando garantizar que el sector asalariado reciba la compensación económica adicional que corresponde por ley.

Límites compensatorios

La STPS definió un esquema específico para el manejo de las horas extra, modificando los topes de compensación que rigen actualmente en la Ley Federal del Trabajo. La normativa establece un aumento en la cantidad de horas extra con pago doble: el límite pasa de 9 a 12 horas a la semana de manera voluntaria.

Adicionalmente, la ley implementa un tope máximo de 4 horas triples por semana. Esta disposición regula el tiempo máximo que un trabajador puede laborar en exceso de la jornada semanal, asegurando una remuneración adecuada para el tiempo invertido en la producción fuera del horario ordinario.

La reforma incluye una modificación crucial en el ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia. Se establece la prohibición absoluta de que personas menores de edad realicen horas extra en cualquier centro de trabajo.

Protección adolescente

La Ley Federal del Trabajo contempla en sus artículos la posibilidad de que adolescentes de 15 a 17 años laboren, siempre que cuenten con la autorización firmada por el padre, madre o tutor. Sin embargo, la jornada laboral para este grupo no puede exceder las seis horas diarias.

La prohibición expresa de realizar horas extraordinarias para este sector refuerza las garantías y condiciones bien establecidas en la ley para el trabajo adolescente, priorizando su desarrollo físico y educativo sobre la explotación laboral.

Las nuevas disposiciones buscan reducir las prácticas de tiempo extra no remunerado, un problema histórico en diversos centros de trabajo. La implementación del nuevo esquema garantiza que la compensación económica por el trabajo excedente cumpla con la normatividad federal, otorgando certidumbre a los empleados.

Regulación estricta

La entrada en vigor de la nueva ley, con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, implica que las empresas deberán documentar el cumplimiento de la regulación. El objetivo de las autoridades es que esta reforma devuelva tiempo disponible a los trabajadores para dedicarlo a su vida personal y familiar, como parte de una política de bienestar integral.