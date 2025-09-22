El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que 94% de las estaciones de servicio en México respetan el acuerdo de vender gasolina regular por debajo de 24 pesos el litro.

Durante la conferencia matutina, el procurador César Iván Escalante Ruiz señaló que el precio promedio nacional de la gasolina regular se mantiene en 23.59 pesos por litro.

“Ya tenemos un 94 por ciento de cumplimiento de este nuevo acuerdo que recientemente encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo el funcionario.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) precisó que, en la mayoría de las regiones del país, las estaciones de servicio no superan un margen de ganancia de dos pesos por litro.

No obstante, en casos aislados, como en Saltillo, Coahuila, se detectó que algunas gasolineras venden la gasolina regular por encima de los 24 pesos, con un margen de ganancia de hasta cinco pesos.

En el mismo informe, Escalante Ruiz presentó los resultados del monitoreo de remesadoras. Indicó que FinaBien es la opción más favorable para los usuarios, al ofrecer mayor rendimiento en pesos por cada dólar enviado.

La Profeco reiteró que mantendrá la supervisión permanente de precios en gasolineras y servicios financieros para garantizar condiciones justas a los consumidores en todo el país.



