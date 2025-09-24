Citi vende 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo en operación de 42 mil millones de pesos

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación valuada en 42 mil millones de pesos, confirmó Citi.

Con ello, una parte del Banco Nacional de México vuelve a manos mexicanas, tras haber estado bajo control total del consorcio estadounidense.

Según Citi, la transacción aún debe pasar por los procesos regulatorios en México y se prevé que quede cerrada en la segunda mitad de 2026.

Sheinbaum fue informada

Fuentes de Banamex revelaron que la presidenta Claudia Sheinbaum fue notificada de la operación en una videoconferencia en la que participaron Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi; Ernesto Torres Cantú, director de internacional para Citi; y el propio Chico Pardo.

La mandataria expresó satisfacción porque una parte del banco regrese a inversionistas mexicanos.

Próximos pasos

Citi informó que, una vez completada la compra, Fernando Chico Pardo asumirá como presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, mientras que Manuel Romo seguirá como director general.

“Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas” , declaró Chico Pardo al anunciar su participación, citado por La Jornada.

Añadió que la operación simboliza “una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo, de 72 años, es presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que opera 16 aeropuertos, incluido el de Cancún.

En abril de 2025 ingresó a la lista Forbes de los más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 3 mil 500 millones de dólares.

Su trayectoria en el sector financiero inició en 1982, cuando fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que después pasó a formar parte de Grupo Inbursa de Carlos Slim.

Desde 2003 se consolidó como accionista mayoritario de Asur, y también es fundador del fondo de inversión Promecap, con activos por 5 mil millones de dólares.

Citi y la venta de Banamex

Citi anunció en 2022 la venta de Banamex, como parte de una estrategia global para concentrarse en clientes institucionales y de alto valor.

La operación incluye banca de consumo, aseguradora, Afore y el acervo cultural. En un inicio se habló de una venta directa, pero en 2023 se definió que la transacción se concretará mediante una oferta pública inicial.

Jane Fraser, directora de Citi, señaló que la participación de Chico Pardo es “un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex” y destacó que el banco seguirá siendo clave para la estabilidad financiera del país.

“Es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo”, agregó la directiva.

Lo que viene

Banamex y Citi confirmaron que el proceso continuará hacia la colocación del resto de las acciones en el mercado de valores.

Manuel Romo, director general del banco, aseguró que la llegada de Chico Pardo representa “un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México”.



