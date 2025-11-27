Las exportaciones mexicanas crecieron 14.2% anual en octubre y sumaron cinco meses al alza, con un valor de 66.1 mil millones de dólares y un superávit mensual de 606.1 millones.

El valor de las exportaciones mexicanas de mercancías aumentó 14.2% anual en octubre, con lo que acumuló cinco meses consecutivos de avance, de acuerdo con cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el décimo mes del año, las ventas totales al exterior sumaron 66.1 mil millones de dólares, de los cuales 64 mil 312 millones correspondieron a exportaciones no petroleras y 1 mil 820 millones a exportaciones petroleras.

En comparación con octubre de 2024, las exportaciones petroleras registraron una caída de 29.8%, mientras que las no petroleras presentaron un incremento de 16.3% anual, lo que explicó el comportamiento general de las ventas externas.

Dentro del segmento no petrolero, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos avanzaron 17.1%; al interior de este flujo, las automotrices retrocedieron 14.0%, en tanto que el resto de las no automotrices creció 33.1% anual.

Por el lado de las compras, el valor de las importaciones de mercancías en octubre fue de 65 mil 526 millones de dólares, cifra que implicó un aumento anual de 12.8%.

El desempeño total resultó de una reducción de 2.6% en las importaciones petroleras y de un incremento de 16.3% en las importaciones no petroleras durante el mismo periodo de comparación.

Al desagregar por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo mostraron una variación anual de 10.6%, mientras que las de bienes de uso intermedio avanzaron 15.7% frente a octubre del año pasado.

En contraste, las adquisiciones de bienes de capital registraron un retroceso de 7.4% anual, de acuerdo con la clasificación por destino económico que presenta el Inegi para el comercio de mercancías.

Con la combinación de exportaciones e importaciones, la balanza comercial de mercancías reportó en octubre de 2025 un superávit de 606.1 millones de dólares, que se compara con el déficit de 211.3 millones de dólares observado en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de enero a octubre de 2025, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 321 millones de dólares, menor al saldo negativo de 19 mil 681 millones de dólares registrado en igual periodo del año previo.