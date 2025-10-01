Sonora incrementa sus exportaciones totales en 525 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2024.

El dinamismo productivo de Sonora colocó a la entidad entre los diez estados con mayor volumen de exportaciones a nivel nacional durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que la entidad alcanzó el primer lugar en exportación agropecuaria en la frontera norte con un valor de 857.9 millones de dólares, y el segundo sitio a nivel nacional en el subsector agrícola, con ingresos por 782.5 millones de dólares.

Además, Sonora incrementó sus exportaciones totales en 525 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 6 mil 994 a 7 mil 519 millones de dólares, lo que le valió ocupar la octava posición nacional en el ranking por entidad federativa.

Durazo subrayó que estos avances responden a la estrategia estatal de atracción de inversiones y fortalecimiento de los sectores productivos. Entre las acciones impulsadas mencionó el programa de Rastreo Fitosanitario y la tecnificación de riego en los valles del Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo.

De acuerdo con los indicadores del Inegi, Sonora reafirma su posición como referente nacional en productividad y dinamismo económico, impulsado por sus exportaciones y el valor agregado que aporta al sector primario.