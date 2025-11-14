México, principal exportador de varios de estos alimentos, resentirá ajustes en sectores como el tomate y el aguacate.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que elimina los aranceles recíprocos aplicados a diversos productos agropecuarios, entre ellos el aguacate, el tomate, la carne de res, el café y los plátanos.

Los gravámenes formaban parte de un paquete arancelario impuesto desde abril, que fijaba tarifas mínimas de 10 por ciento a la mayoría de importaciones y aumentos adicionales en agosto para países con los que Washington mantiene déficit comercial.

De acuerdo con la orden firmada este viernes, la decisión se basa en factores como el estado actual de las negociaciones comerciales, la demanda interna y la capacidad productiva de Estados Unidos. Trump señaló que modificar el alcance de los productos sujetos a arancel es "necesario y apropiado".

La resolución representa un giro en la estrategia comercial de la Casa Blanca, ya que llega en medio de presiones políticas para reducir el costo de alimentos básicos. Según un documento difundido este viernes, la administración determinó que ciertos productos que Estados Unidos no produce deben quedar exentos de aranceles punitivos con el fin de abaratar su precio al consumidor.

La decisión ocurre también mientras la administración reconoce, de manera indirecta, que los aranceles impuestos en los últimos meses han contribuido al aumento de precios en los supermercados, en un contexto de creciente preocupación entre los votantes por el estado de la economía.

La medida tiene efectos directos en México, principal proveedor de varios de los productos involucrados.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó que las exportaciones mexicanas de aguacate alcanzarán un récord de 4 mil millones de dólares en 2025. En 2024 ya habían marcado un máximo histórico de 3 mil 787 millones, un incremento anual de 20.1 por ciento.

En contraste, el USDA estimó que la cuota antidumping reducirá 7.9 por ciento en valor y 5 por ciento en volumen las exportaciones mexicanas de tomate el próximo año, con envíos calculados en 2 mil 980 millones de dólares.

Pese al entorno de tensiones comerciales, el comercio exterior de México ha mantenido su dinamismo. En septiembre, las exportaciones crecieron 13.8 por ciento interanual, mientras que las importaciones avanzaron 15.2 por ciento, ambos niveles récord.