El Departamento de Transporte de EU ordenó la disolución de la alianza entre ambas aerolíneas por generar efectos anticompetitivos en el mercado.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció este lunes la revocación de la inmunidad antimonopolio que desde 2016 permitía a Delta Air Lines y Aeroméxico operar bajo un acuerdo de cooperación conjunta para fijar precios y capacidad en rutas entre ambos países.

La decisión obliga a las aerolíneas a disolver su empresa conjunta, lo que será efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el DOT, mantener la alianza genera efectos anticompetitivos persistentes que han otorgado una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico, limitando la competencia en el mercado aéreo entre Estados Unidos y México.

Argumentos del regulador

El organismo estadounidense señaló que el Gobierno de México ha tomado medidas que afectan la libre competencia en el sector aéreo, entre ellas:

La confiscación de slots (horarios de despegue y aterrizaje)

La prohibición de operaciones exclusivas de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

El mantenimiento de un régimen de asignación de slots que no cumple con estándares internacionales y favorece a Aeroméxico

"Estos efectos anticompetitivos tienen implicaciones más allá de la Ciudad de México, afectando la competencia por los pasajeros y las operaciones de carga en otros mercados entre Estados Unidos y México" , argumentó el DOT en su resolución final.

Lo que viene para las aerolíneas

Con la disolución del acuerdo, Aeroméxico y Delta deberán operar de forma independiente en la programación de rutas, tarifas y capacidad.

El DOT subrayó que su decisión responde al interés público de fortalecer la competencia en beneficio de los consumidores, quienes, señaló, han sido los principales afectados por la concentración de mercado entre ambas aerolíneas.

La Administración del Presidente de Estados Unidos , Donald Trump, ordenó a las aerolíneas Delta y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero.



