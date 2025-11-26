La distribución de plásticos del Banco del Bienestar para los programas de Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Rita Cetina avanza en planteles educativos; la coordinación del programa pide a los beneficiarios de media superior y superior estar atentos a los comunicados internos

El proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes que completaron su registro en septiembre de 2025 comenzó en planteles a lo largo del territorio nacional. Esta acción forma parte fundamental de las Becas del Bienestar, estableciendo la entrega directa y segura de los apoyos económicos destinados a la educación.

El operativo oficial estructura la distribución en fases, organizadas según el nivel educativo de los beneficiarios. La primera etapa contempla a los estudiantes de educación media superior afiliados a las Becas Benito Juárez.

Posteriormente, el cronograma incluye la entrega de los plásticos a los participantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente a la educación superior, para finalizar con los estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina, que abarca el nivel secundaria.

Los días, las sedes y los horarios específicos de la entrega no se difunden por canales abiertos al público. Cada plantel educativo o coordinación local notifica a su comunidad estudiantil mediante listados, cartelería, avisos internos o mensajes directos. Resulta indispensable que los alumnos que formalizaron su registro en el mes de septiembre vigilen estos comunicados para confirmar la fecha asignada.

Proceso escalonado

La tarjeta se distribuye habitualmente dentro del plantel escolar o en una sede determinada por la coordinación de cada programa de becas. Cada institución notifica el día y la hora precisos que corresponden a sus alumnos. Se requiere acatar estrictamente el horario asignado.

En caso de que el nombre de un beneficiario no aparezca en el listado de una jornada específica, el procedimiento habitual demanda esperar la siguiente fecha o seguir las indicaciones del personal del plantel para una eventual reprogramación. La entrega tiene carácter personal, resulta completamente gratuita y no admite intermediarios; ningún funcionario puede solicitar pagos por concepto de “gestiones” o trámites.

Documentos requeridos

Para garantizar la rapidez del proceso, se exige presentar la documentación completa y en óptimo estado. La coordinación establece requisitos obligatorios que varían en función de la edad del estudiante:

Para los beneficiarios mayores de 18 años se requiere:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente (con una antigüedad no mayor a tres meses).

Los estudiantes menores de edad deben presentar:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Además, es obligatorio el acompañamiento de la madre, el padre o la persona tutora, quienes deben presentar su propia identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento y CURP. Contar con la documentación completa evita demoras y la necesidad de reprogramación, sobre todo en sedes que registran una alta afluencia de estudiantes.

El operativo implementado en cada sede sigue una serie de pasos sencillos para agilizar la recepción de los plásticos. Los estudiantes deben llegar con anticipación, llevando sus documentos debidamente organizados.

Orientación bancaria

El primer paso es ubicar el módulo asignado y verificar los datos personales. Posteriormente, se procede a la firma de los formatos necesarios para la entrega. La tarjeta del Banco del Bienestar se recibe en un sobre sellado.

Al recibir el plástico, se debe prestar atención a la orientación proporcionada por el personal sobre la activación, el Número de Identificación Personal (NIP) y el uso responsable de la cuenta. Finalmente, resulta esencial conservar el comprobante y los folios de entrega.

Es fundamental tener presente que la tarjeta se entrega sin saldo. Los depósitos de los montos de la beca se realizan en fechas posteriores, de acuerdo con el calendario establecido para cada programa educativo.

Antes de acudir a la sede, se recomienda revisar que todos los documentos sean legibles y que la información contenida coincida exactamente con los datos registrados previamente en el programa. Llevar copias adicionales y respetar el horario asignado contribuye a la eficiencia de la atención. De igual manera, se debe evitar compartir fotografías de documentos o datos personales con terceros para prevenir riesgos de seguridad.

La entrega de los plásticos bancarios tiene el propósito de asegurar que cada beneficiario reciba su apoyo económico de manera directa y segura. Mantener la atención en los avisos del plantel resulta el método más efectivo para garantizar una atención ordenada y sin contratiempos durante el operativo.