Empresas proyectan aumentar infraestructura por desarrollo en Sonora: SE

La Secretaría de Economía de Sonora informó que algunas empresas ya instaladas en la entidad tienen proyectado aumentar su capacidad de infraestructura y personal, lo que indica un buen inicio en materia económica para el Estado.

Sonora ha tenido un buen inicio en el área económica, y prueba de ello es que algunas de las empresas ya instaladas en la entidad tienen proyectado aumentar su capacidad de infraestructura y de personal, indicó Margarita Vélez de la Rocha, secretaria de Economía.

El desarrollo económico en el Estado se ha visto impactado de forma positiva por los nuevos proyectos de empresas que operan en Sonora, mencionó la funcionaria estatal, lo que ha marcado un buen inicio de este 2023 en materia económica.

“Ha tenido buen inicio, no el que quisiéramos, no a la velocidad que quisiéramos, pero el solo hecho de que las empresas que están establecidas quieran crecer y no estén disminuyendo eso ya es un buen inicio, y si a eso le agregas que capitales internacionales quieran venirse aprovechando las oportunidades de ahorita con el Plan Sonora, y del nearshoring nos vislumbra un futuro provisorio en el tema económico”, sostuvo.