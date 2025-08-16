La Comisión Federal de Electricidad lanzó el programa ASI, que permite a usuarios adquirir refrigeradores, lavadoras y otros equipos eficientes con pagos a plazos directos en el recibo de luz.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activo el programa Ahorro Sistemático Integral (ASI), con el objetivo de facilitar la compra de electrodomésticos de bajo consumo para los hogares en México.

Este esquema ofrece financiamiento a plazos de hasta 48 meses, con el cargo directo en el recibo de energía eléctrica, lo que permite renovar equipos sin necesidad de desembolsos inmediatos.

Los productos disponibles incluyen lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados e incluso sistemas fotovoltaicos, todos certificados bajo la Norma Oficial Mexicana en materia de eficiencia energética.

Requisitos para acceder al programa

Para participar en el programa ASI, los usuarios deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad.

Tener al menos tres años de servicio eléctrico ininterrumpido.

Contar con recibo de energía a su nombre.

Presentar comprobante de propiedad del domicilio.

Contar con un aval solidario.

Presentar identificación oficial vigente con fotografía y firma (solicitante y aval).

El trámite es gratuito y puede iniciarse a través del número 800 027 4220 o mediante el portal oficial de la CFE.

Beneficios y características de los equipos

Los electrodomésticos financiados cuentan con:

Garantía de un año en el equipo y de diez años en el motor inverter.

Capacidades de 14 a 22 kilos en el caso de lavadoras.

Reducción en el consumo de agua y energía.

Opciones de financiamiento de uno a cuatro años.