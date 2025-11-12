La moneda mexicana se aprecia 0.24% frente al dólar, en línea con divisas de carry trade. Futuros tecnológicos impulsan a Wall Street; el WTI retrocede 1.1% por señales de sobreoferta.

El peso mexicano abrió alrededor de $18.28 por dólar, una apreciación de 0.24% (4 centavos) respecto a la jornada previa, de acuerdo con cifras de Bloomberg difundidas por El Universal.

¿Cómo se comporta el peso mexicano frente al dólar y otras divisas?

En la sesión nocturna, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista y hoy se mueve en alta correlación con otras divisas emergentes usadas en estrategias de carry trade, ante la posibilidad de que la reanudación de agencias federales en EU refuerce la expectativa de recortes en la tasa de la Reserva Federal.

El índice dólar (DXY) amanece con un ligero avance (0.09%); el euro baja 0.04% y la libra cede 0.32% frente al billete verde. En criptoactivos, bitcoin avanza 0.36%, lo que muestra un apetito de riesgo acotado.

A mitad de semana, los futuros accionarios apuntan a una apertura positiva en Wall Street, con el Nasdaq en +0.61%, nuevamente impulsado por tecnológicas de semiconductores.

¿Qué factores influyen en los mercados financieros globales actualmente?

El mejor ánimo también se relaciona con la expectativa de que el cierre gubernamental de 43 días en EU llegue a su fin, lo que reactivaría la publicación de datos económicos y fortalecería el escenario de tasas a la baja; no obstante, persisten advertencias sobre valuaciones elevadas en ese mercado y algunos gestores prefieren exposición a emergentes.

En Europa, las bolsas operan mixtas con el Euro Stoxx 600 en +0.75%; en Asia, el Nikkei subió 0.43% y el Hang Seng 0.85%. En materias primas, el WTI retrocede 1.1% tras tres días de avances por señales de sobreoferta; más tarde se publican los reportes mensuales de la OPEP y la EIA. Entre metales, el oro gana 0.3%.

Con información de: Bloomberg y El Universal.