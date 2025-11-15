En los primeros dos días de la décima quinta edición de El Buen Fin, Profeco atendió 56 inconformidades y logró conciliar 53, principalmente por incumplimiento de precios y promociones en pantallas y artículos de tecnología.

Durante el primer día y hasta las 16:00 horas del segundo día de la décima quinta edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) resolvió 53 de las 56 inconformidades presentadas por compradores en todo el país.

De acuerdo con la dependencia, gracias a estas conciliaciones se recuperaron 232 mil 440 pesos a favor de las personas consumidoras, principalmente por casos de incumplimiento de precios, promociones y ofertas anunciadas.

Del total de 56 quejas, una continúa en trámite, otra no cuenta con los datos suficientes para darle seguimiento y una más no corresponde al ámbito de competencia de Profeco. El organismo detalló que alrededor de 66% de las inconformidades se relacionan con ofertas que no se respetaron en caja o con condiciones distintas a las publicitadas.

La autoridad subrayó que, en esta temporada, las pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles y otros productos de tecnología concentran buena parte de la demanda y suelen ofrecer descuentos y promociones combinadas, lo que representa ahorros importantes para los consumidores. Sin embargo, también son los bienes con más irregularidades: representan cerca del 50% de las solicitudes de conciliación.

¿Qué productos y regiones concentran la mayoría de las quejas?

Las entidades con mayor número de reclamaciones por incumplimiento de precios en electrónicos y electrodomésticos son Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, que en conjunto concentran alrededor de la mitad de las quejas acumuladas hasta el momento.

Profeco reportó además que, en los primeros dos días de El Buen Fin, brindó 4 mil 536 asesorías en todo el territorio nacional. De éstas, 54.2% se enfocaron en orientar a las personas sobre cómo hacer valer sus derechos; 28.7% estuvieron relacionadas con información sobre trámites que realiza la institución, y el 17.1% restante tuvo que ver con negativa en la entrega de productos, cancelación de compras, incumplimiento de ofertas y promociones, entre otros motivos.

Como parte de las labores de verificación, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, recorrió este viernes pasillos de supermercados en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, para revisar que los precios estuvieran claramente visibles y que se especificaran los términos y condiciones de las ventas.

¿Qué acciones realiza Profeco para proteger a los consumidores?

Durante el recorrido, observó anuncios de “hasta el 70% de descuento” y promociones como bonificaciones directas en el carrito de compra o incentivos bancarios, por lo que reiteró el llamado a revisar con cuidado las condiciones de cada oferta.

La procuraduría invitó a los consumidores a reportar prácticas y cláusulas abusivas, así como información engañosa que pueda inducir al error o confusión por presentarse de forma inexacta, falsa, exagerada o parcial durante El Buen Fin.

Para ello puso a disposición el Teléfono del Consumidor (55 55 68 87 22 y 800 468 87 22), además del mecanismo Conciliaexprés, a través del cual se pueden gestionar quejas y conciliaciones rápidas con proveedores.