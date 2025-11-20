El Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi estima que la economía mexicana no registró variación en octubre, luego de un retroceso mensual de 0.5% en septiembre.

Con base en el IOAE, el Inegi estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en septiembre una disminución mensual de 0.5%, mientras que en octubre no habría mostrado variación respecto al mes inmediato anterior.

El comportamiento apunta a una economía que perdió dinamismo al cierre del año, con un retroceso en septiembre y un octubre prácticamente “plano” en términos de actividad general, según las cifras oportunas ajustadas por estacionalidad.

Por componentes, el sector servicios —que concentra buena parte del empleo y del consumo interno— habría registrado en octubre un retroceso mensual estimado de 0.2%, luego de crecer 0.1% en septiembre.

En contraste, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el décimo mes del año, después de una caída de 0.4% observada en el periodo inmediato anterior. El ligero repunte manufacturero e industrial no habría sido suficiente para compensar la debilidad de los servicios en el comportamiento agregado de la economía.

Crecimiento anual casi en cero

En términos anuales y con cifras ajustadas por estacionalidad, el IOAE anticipa para octubre de 2025 un crecimiento mínimo de 0.02% en la actividad económica del país, lo que en la práctica implica un estancamiento frente al mismo mes del año previo.

Dentro de ese resultado, se espera una disminución de 2.1% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.9% anual en el periodo de referencia. Es decir, la economía se sostendría principalmente en los servicios, mientras la industria seguiría mostrando rezago.

Qué es el IOAE y por qué importa

El IOAE es una herramienta estadística que permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica, adelantando el comportamiento del IGAE.

Mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con ello, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, lo que ofrece a autoridades, empresas y analistas un termómetro más rápido sobre el desempeño de la economía.