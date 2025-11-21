La economía nacional hiló un trimestre de retroceso entre julio y septiembre, con una caída de 0.3% del PIB frente al periodo previo, golpeada por la contracción industrial.

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía mexicana registró un retroceso en línea con lo esperado, principalmente por la debilidad del sector industrial, de acuerdo con las cifras definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre julio y septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0.3% respecto al trimestre inmediato anterior, una variación negativa similar a la estimación oportuna difundida previamente por el organismo.

El desempeño estuvo marcado por una caída trimestral de 1.5% en la industria, tal como se había previsto. Al interior de este sector, la construcción se desplomó 3.3%, mientras que la manufactura retrocedió 1.3%. En contraste, la minería reportó un crecimiento de 2.4%, lo que moderó parcialmente el ajuste negativo del conjunto industrial.

En sentido opuesto, los servicios mostraron un aumento trimestral de 0.2%, por encima del 0.1% calculado inicialmente. Entre las actividades con mejor desempeño destacaron los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, con un repunte de 9.4%; los servicios de salud y asistencia social, con 1.9%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 1.5%.

Las actividades agropecuarias también contribuyeron de manera positiva, al registrar un alza trimestral de 3.5%, superior al 3.2% previsto en la estimación oportuna del periodo.

A tasa anual y con cifras originales, el PIB mostró una disminución de 0.1% en el tercer trimestre de 2025, ligeramente menor al -0.2% calculado en el dato preliminar. Por grandes sectores, el PIB de la industria cayó 2.7%, mientras que los servicios avanzaron 1.1% y el sector agropecuario creció 3.7%.

IGAE confirma debilidad en septiembre

De forma paralela, el Inegi dio a conocer los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado como una aproximación mensual del PIB. En septiembre, la actividad económica registró un decremento mensual de 0.6%, cifra ligeramente mayor a la baja de 0.5% prevista en la estimación oportuna.

La producción industrial cayó 0.4% en el noveno mes del año, afectada por la debilidad de las manufacturas. En el caso de los servicios, se observó un retroceso de 0.5%, dato que contrasta con el aumento de 0.1% que se anticipaba previamente.

Con estas variaciones, la actividad económica en septiembre reportó una caída anual de 0.6% con cifras ajustadas por estacionalidad. Por sector, las actividades agropecuarias aumentaron 7.4% y los servicios avanzaron 0.7%, mientras que las actividades industriales retrocedieron 3.3% a tasa anual.

Los datos del PIB y del IGAE confirman un entorno de menor dinamismo hacia el final del tercer trimestre, en el que la fortaleza del campo y ciertos servicios no ha sido suficiente para compensar la contracción de la industria.