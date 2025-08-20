El peso mexicano abrió la jornada con una apreciación de 0.41% frente al dólar, previo a la publicación de las minutas de la Reserva Federal y el simposio de Jackson Hole. Los mercados globales muestran un comportamiento mixto.

El peso mexicano inició este miércoles con ganancias en los mercados internacionales, cotizando en 18.75 unidades por dólar, lo que representa una apreciación de 0.41% respecto a la jornada previa, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La recuperación ocurre mientras los inversionistas esperan la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y las declaraciones que se generen en el simposio de Jackson Hole, factores que marcarán la expectativa de política monetaria en Estados Unidos.

El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a seis monedas de referencia, retrocedió 0.16%. El euro avanzó 0.21% y la libra esterlina subió 0.01%.

Mercados financieros internacionales

Los mercados accionarios globales presentaron resultados mixtos tras las pérdidas recientes en Wall Street, donde los principales índices acumulan cuatro días consecutivos a la baja.

En Wall Street , los futuros apuntaban a una apertura divergente, con el Nasdaq en descenso de 0.18%

En Asia, el Nikkei retrocedió 1.51%, mientras el Hang Seng avanzó 0.17%

En el plano corporativo, las acciones de Target retrocedieron más de 10% tras anunciar a un nuevo director general con el objetivo de reactivar sus ventas.

Energía y materias primas

El precio del petróleo WTI avanzó 1.09% luego de reportarse una caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos.

En el mercado de metales, los industriales mostraron ligeros retrocesos, mientras que los preciosos reportaron alzas, con el oro subiendo 0.7%.

Por su parte, el bitcoin registró una baja de 1.57%, reflejando menor apetito por riesgo en el segmento de criptomonedas.