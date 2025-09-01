El peso mexicano se aprecia 0.21% frente al dólar, cotizando en 18.62 unidades, en una jornada de bajo volumen por el feriado en EU.

La divisa mexicana inició la jornada de este lunes en 18.62 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.21% respecto al cierre anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El bajo volumen de operaciones responde al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, lo que ha favorecido una ligera ganancia del peso ante el retroceso del billete verde.

El índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a seis divisas relevantes, retrocede 0.05%. El euro gana 0.19% y la libra esterlina 0.21%.

Te puede interesar Prevén tormentas y calor extremo en Sonora por efectos del monzón

En criptomonedas, el bitcoin avanza 0.69%, manteniendo interés entre inversionistas.

Los analistas anticipan que esta semana será clave para los mercados, ya que se publicarán los datos laborales de Estados Unidos, considerados determinantes para la política monetaria de la Reserva Federal.

Bolsas y materias primas

En Europa, el Euro Stoxx 600 opera con un alza de 0.2%, mientras que en Asia los resultados fueron mixtos: el Nikkei cayó 1.24% y el Hang Seng subió 2.15%.

En México, se espera que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) fluctúe entre 57,800 y 59,500 puntos en la semana.

El precio del petróleo WTI sube 1.27% pese a preocupaciones de sobreoferta. En metales, los industriales muestran bajas, mientras que los preciosos reportan alzas: el oro avanza 0.6%.