El 17 de noviembre de 2025 se consideró día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El 17 de noviembre de 2025 volvió a convertirse en una fecha clave para millones de trabajadores en México. A partir de la reforma que trasladó el descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana al tercer lunes de noviembre, este día se considera oficialmente como descanso obligatorio.

Aunque para buena parte de la población significó un día libre, muchos empleados de sectores como comercio, transporte y atención al público sí prestaron servicios. En esos casos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas específicas sobre el pago que deben recibir.

La duda más frecuente gira en torno a si corresponde o no un pago triple. De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, todo trabajador que labore en un día de descanso obligatorio tiene derecho a recibir su salario diario más un pago doble adicional por esa jornada, lo que en la práctica se traduce en tres salarios por el día trabajado.

Esto implica que, si una persona con ingreso de salario mínimo trabajó el 17 de noviembre, debe recibir su paga habitual del día más dos salarios adicionales por tratarse de un feriado. La disposición aplica sin distinción: es válida para cualquier empleado, independientemente del giro de la empresa o del tipo de contratación.

¿Qué derechos tienen los trabajadores y qué sanciones enfrentan las empresas por incumplimiento?

Además, el artículo 73 de la misma ley indica que el trabajador no está obligado a laborar en días festivos. Si el patrón requiere su servicio debe existir acuerdo y, en todos los casos, cumplir con el pago correspondiente. En caso de que la empresa incumpla con el pago adicional o imponga la jornada sin respetar los derechos del trabajador, se expone a sanciones económicas que pueden ir desde 5,675 hasta 565,700 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta, la reincidencia y el número de empleados afectados.

De cara al cierre de año, el calendario laboral 2025 solo contempla un feriado oficial más: el 25 de diciembre, día de descanso obligatorio por Navidad, que este año caerá en jueves. Quienes deban laborar esa fecha también deben recibir salario triple, bajo las mismas reglas.

Es importante recordar que estos días festivos no pueden descontarse de las vacaciones, ya que cuentan con una protección especial orientada a garantizar descanso, recuperación y la conmemoración de fechas históricas para el país.

Para muchos sectores, las jornadas marcadas por el Buen Fin y la temporada de fin de año implican carga de trabajo adicional y ventas elevadas. Sin embargo, las autoridades laborales insisten en que, aun en esos periodos de alta demanda, los derechos de las y los trabajadores deben respetarse sin excepción.